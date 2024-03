Betway präsentiert: Direkt nach der Länderspielpause geht es in der Bundesliga mit einem Klassiker weiter. Und dieser Knaller wird auf ligaportal.at von Betway.com präsentiert. Der FC Bayern München empfängt den BVB. Nach einem Start ins Jahr mit Höhen und Tiefen zeigt sich Bayern München unter der Führung von Thomas Tuchel wieder in verbesserter Form, nachdem die letzten drei Spiele mit deutlichen Ergebnissen von 3:0, 8:1 und 5:2 gewonnen wurden. Doch mit Borussia Dortmund trifft man auf einen Gegner, der ebenfalls eine beeindruckende Siegesserie vorweisen kann, mit vier Erfolgen hintereinander.

Bayern-BVB findet am 30. März um 18:30 Uhr statt

Foto: AFP/SID/CHRISTOF STACHE

100€ Willkommensangebot für Neukund:innen und Super Boost für alle: Bayern München gewinnt & über 3,5 Tore, zuvor 2,15 – jetzt 3,20!

Beeindruckende Heimbilanz im direkten Vergleich:

Bayern München hat die letzten neun Bundesliga-Heimspiele gegen Borussia Dortmund für sich entschieden, wobei die Mannschaft beeindruckende 37 Tore schoss, was durchschnittlich über vier Tore pro Spiel bedeutet.

Starke Leistungen auf heimischem Rasen:

In den letzten elf Heimspielen der Bundesliga konnte Bayern München zehn Siege verbuchen. Die einzige Niederlage erfolgte gegen Werder Bremen zu Beginn der Rückrunde. In den zehn gewonnenen Spielen erzielte Bayern insgesamt 42 Tore.

Außergewöhnliche Offensivkraft:

Mit insgesamt 78 Toren nach 26 Spieltagen hat Bayern München den eigenen Bundesliga-Rekord für die meisten Tore zu diesem Zeitpunkt der Saison, aufgestellt in der Spielzeit 2020/21, eingestellt.

Kane's Erfolgsgeschichte gegen Dortmund:

Harry Kane traf in seiner Karriere gegen keinen anderen nicht-englischen Club häufiger als gegen den BVB, mit sieben Toren in fünf Begegnungen. Insbesondere in der Hinrunde glänzte er mit einem Dreierpack gegen Dortmund, womit er mehr Tore gegen sie erzielte als gegen Manchester United (sechs Tore) oder Manchester City (fünf Tore) in deutlich mehr Spielen.

Schwierigkeiten des BVB gegen die Spitzenmannschaften:

Borussia Dortmund hat in dieser Bundesliga-Saison in den Spielen gegen die derzeitigen Top-5 der Tabelle nur einen Punkt erzielen können und zudem im DFB-Pokal gegen Stuttgart eine Niederlage hinnehmen müssen.

