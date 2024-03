An diesem Samstagabend (18:30, live in der Ligaportal-App) kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund. Obwohl der bevorstehende Klassiker diesmal nicht unmittelbar die Meisterschaftsfrage klärt, besitzt das Spiel für beide Teams eine wesentliche Bedeutung. Die Bayern streben nach einem Sieg, um ihre jüngsten Erfolge fortzusetzen und ihre geringen Hoffnungen auf den zwölften Meistertitel in Folge zu wahren, während der BVB dringend Punkte benötigt, um sein Ziel, den vierten Platz, zu erreichen. Der FC Bayern geht mit Vorteilen in das Spiel: Seit fünfeinhalb Jahren konnten die Dortmunder nicht mehr im Klassiker siegen, und seit einer Niederlage im heimischen Stadion im April 2014 haben die Bayern alle neun Bundesliga-Spiele gegen Dortmund in der Allianz Arena gewonnen.

Bayern gegen BVB findet am 30. März um 18:30 Uhr statt

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Lothar Matthäus betont besonders den Druck, unter dem der BVB steht: „Bayern ist immer unter Druck, doch Dortmund hat diesen Samstag noch mehr zu bewältigen. Ich sehe geringe Chancen für Bayern auf den Meistertitel, aber die Qualifikation für die Champions League scheint fast sicher. Dortmund hingegen benötigt jeden möglichen Punkt für die Champions League.“

