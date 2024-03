FC Bayern Münchens Kapitän Manuel Neuer wird für das Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund wie erwartet nicht zur Verfügung stehen. "Manu ist raus. Es ist zu schmerzhaft", sagte FCB-Trainer Thomas Tuchel vor dem Klassiker am Samstag (18.30 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER).

Fällt aus: Manuel Neuer

Foto: AFP/SID/KIRILL KUDRYAVTSEV

Toptorjäger Harry Kane steht wieder zur Verfügung

Der 38 Jahre alte Torwart hat sich bei der Nationalmannschaft einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen. Tuchel hofft auf Neuers Rückkehr im Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim in einer Woche (6. April). Gegen den BVB wird er von Ersatzkeeper Sven Ulreich vertreten.

Neben Neuer müssen die Münchner auf die angeschlagenen Aleksandar Pavlovic, Raphael Guerreiro und Sacha Boey verzichten. Immerhin steht Torjäger Harry Kane nach überstandener Sprunggelenksverletzung zur Verfügung. Der 30-Jährige habe "voll mit der Mannschaft trainiert. Es ist alles gut", so Tuchel.

Erstmals nach zwei Monaten und einer Knieverletzung kehrt auch Kingsley Coman in den Kader des Rekordmeisters zurück. "King ist ein riesiger Faktor für uns", betonte der Trainer.

"Es wird ein emotionales Spiel, ein sehr wichtiges Spiel, ein aufgeladenes Spiel"

Dass es diesmal im Duell gegen den BVB nicht um die Meisterschaft geht, spielt für Tuchel keine Rolle. "Es wird ein emotionales Spiel, ein sehr wichtiges Spiel, ein aufgeladenes Spiel. Es sind wichtige Spiele in der Bundesliga mit großer Rivalität und Historie", sagte er und fügte an: "Dortmund will gewinnen und seine Serie fortschreiben. Deshalb glaube ich, dass es ein offener Schlagabtausch wird. Wir wollen aber auch gewinnen und sind sehr überzeugt von uns."

© 2024 SID