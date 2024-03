Klassiker am Samstagabend des 30. März 2024 am 27. Spieltag der Saison 2023/24 in der Deutschen Bundesliga zwischen dem Tabellenzweiten FC Bayern München (60 P.; 19S, 3U, 4N) und dem Viertplatzierten Borussia Dortmund (50 P., 14S, 8U, 4N) Seit über fünfeinhalb Jahre wartet der BVB auf einen BL-Sieg gegen den Rekordmeister. Zuletzt gelang das am 10. November 2018 mit 3:2, zwei Tore erzielte damals der gebürtige Dortmunder Marco Reus. Das Hinspiel in Dortmund am 4. November 2023 gewann das Tuchel-Team mit 4:0! Nachfolgend die AUFSTELLUNGEN. Alles Weitere im Ligaportal-LIVETICKER!

Harry Kane machte beim 4:0-Hinspielsieg in Dortmund den Unterschied aus und schnürte einen Triplepack. Rechts Niklas Süle.

Foto: IMAGO/Sven Simon

Letzter BVB-Sieg über FC Bayern vor fünfeinhalb Jahren

Es ist am heutigen Karsamstag der 136. Vergleich zwischen diesen beiden Traditionsklubs (allein in der Bundesliga gibt es dieses Duell nun schon zum 110. Mal).

Mit positiver Bilanz zugunsten des deutschen Rekordmeisters: 67 Siege FC Bayern, 33 Siege BVB, 35 Remis. Der letzte Sieg der Westfalen datiert noch vom 10. November 2018 (3:2 daheim). Seither hat es in zehn Spielen neun Münchner Triumphe und ein Remis (2:2 in der Hinrunde der Vorsaison in Dortmund) gegeben.

Nachdem "Lastminute Leverkusen" heute - zum wiederholten Mal - einen Rückstand in den Schlussminuten noch in einen 2:1-Vorsprung umwandelte und mit dem damit 23. Saisonsieg auf 13 Punkte Vorsprung auf den FB Bayern vorlegte, um zugleich auch den Nimbus der Unbesiegbarkeit zu wahren (27 Spiele = 23 S, 4U!, 68:19 Tore), geht es für die Münchener natürlich gegen den BVB immer um was. Da ist jede Menge Prestige und Brisanz drinnen.

Bei beiden Teams fehlt mit Neuer bzw. Kobel der Stammtorhüter

FC Bayern München

Startelf : Ulreich - Kimmich, de Ligt, Dier, Davies - Laimer, Goretzka - L. Sané, T. Müller, Musiala - Kane. Trainer : Thomas Tuchel.

: Ulreich - Kimmich, de Ligt, Dier, Davies - Laimer, Goretzka - L. Sané, T. Müller, Musiala - Kane. : Thomas Tuchel. Bank : Da. Peretz, M.-J. Kim, Mazraoui, Upamecano, Coman, Gnabry, Zaragoza, Choupo-Moting, Tel.

: Da. Peretz, M.-J. Kim, Mazraoui, Upamecano, Coman, Gnabry, Zaragoza, Choupo-Moting, Tel. Es fehlen : Boey (Muskelbündelriss im Oberschenkel), Buchmann (Oberschenkel-OP), Guerreiro (Muskelfaserriss), Hülsmann (nicht berücksichtigt), Neuer (Muskelfaserriss im Adduktorenbereich), Pavlovic (Mandelentzündung), Sarr (Kreuzbandriss)

: Boey (Muskelbündelriss im Oberschenkel), Buchmann (Oberschenkel-OP), Guerreiro (Muskelfaserriss), Hülsmann (nicht berücksichtigt), Neuer (Muskelfaserriss im Adduktorenbereich), Pavlovic (Mandelentzündung), Sarr (Kreuzbandriss) Sperren drohen: L. Sané (4 Gelbe Karten). Bemerkung: Coman und Mazraoui kehren nach Muskelverletzungen in den Kader zurück.

Borussia Dortmund

Startelf : A. Meyer - Ryerson, Hummels, N. Schlotterbeck, Maatsen - Özcan, F. Nmecha - Adeyemi, Brandt, Sancho - Füllkrug. Trainer : Edin Terzic.

: A. Meyer - Ryerson, Hummels, N. Schlotterbeck, Maatsen - Özcan, F. Nmecha - Adeyemi, Brandt, Sancho - Füllkrug. : Edin Terzic. Bank : Lotka (TW), Özcan, Reus, Süle, M. Wolf, Bynoe-Gittens, Duranville, Haller, Moukoko.

: Lotka (TW), Özcan, Reus, Süle, M. Wolf, Bynoe-Gittens, Duranville, Haller, Moukoko. Es fehlen: Bensebaini (Knieverletzung), Kobel (Magen-Darm-Erkrankung), Malen (Schlag auf den Oberschenkel), Sabitzer (Rotsperre), Kamara, Lotka, Morey, Ostrzinski, Papadopoulos, Pohlmann (alle nicht berücksichtigt). Sperren drohen: Can, Hummels (je 4 Gelbe Karten).

Schiedsrichter: Harm Osmers (Hannover)

→ Zum Ligaportal Live-Ticker