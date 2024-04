Nick Woltemade spielt wohl künftig für Stuttgart

U21-Nationalspieler Nick Woltemade steht unmittelbar vor einem Wechsel zum VfB Stuttgart. Wie Sky, Bild und der kicker übereinstimmend berichten, hat sich der 22 Jahre alte Offensivmann von Werder Bremen für den Champions-League-Aspiranten entschieden. Offiziell verkündet ist der Transfer aber noch nicht. Dies soll laut kicker erst nach Saisonende erfolgen.

Am Dienstag hatte Woltemade seinen Abgang von Werder angekündigt und seinen bisherigen Klub damit enttäuscht. "Wir haben ihm ein sehr gutes Angebot unterbreitet und eine Perspektive hier bei Werder Bremen aufgezeigt", sagte Clemens Fritz, Leiter Profifußball in Bremen.

Bei den Fans und dem Verein wolle er sich für die langjährige Unterstützung bedanken, hatte er in einem Statement in den Sozialen Medien gesagt. In dieser Saison kam Woltemade in bisher 23 Liga-Spielen für die Bremer zum Einsatz, eine Torbeteiligung gelang ihm dabei allerdings nicht. Abgeschlossen habe Woltemade mit seinem Heimatverein noch nicht. "Es liegen noch sieben Spiele vor uns", schrieb er.

