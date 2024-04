Der FC Bayern und sein Technischer Direktor Marco Neppe haben ihre Zusammenarbeit nach zehn Jahren in gegenseitigem Einvernehmen beendet. "Wir haben in dieser Zeit viele Erfolge gefeiert, zudem wurden unter Marco Neppe herausragende Talente wie Alphonso Davies oder Jamal Musiala entdeckt, die in München zu Weltklassespielern gereift sind. Er war ein wichtiger Faktor bei der Kaderplanung", sagte der Münchner Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.

Ende beim FC Bayern: Marco Neppe

Neppe (37) war am 1. Juli 2014 aus Leverkusen zum Rekordmeister gekommen. Begonnen hatte er als Scout. Seit Dezember 2021 war er Technischer Direktor. "Es war eine herausfordernde, spannende und erfolgreiche Zeit mit dem Triple 2020 als Höhepunkt", sagte Neppe. Seine Zukunft ist offen.

