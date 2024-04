Ralph Hasenhüttl will mit dem VfL Wolfsburg nachlegen

Foto: Imago/Gora/Imago/Gora/SID/IMAGO/Franziska Gora

Ralph Hasenhüttl sieht sich beim VfL Wolfsburg gut aufgehoben. "Wichtig ist mir, eine Atmosphäre zu kreieren, in der Erfolg möglich ist. Die Menschen sind höflich und das Trainingsgelände ist top. Viel mehr habe ich noch nicht gesehen", sagte der neue "Wölfe"-Coach am Freitag: "Aber ich denke, hier ist ein super Ort, um gut zu arbeiten."

Nach dem 2:0-Debüterfolg in Bremen will Hasenhüttl auch bei seinem ersten Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) den Wolfsburger Fans etwas bieten. "Wir sind in der Bringschuld", sagte der Nachfolger von Niko Kovac, der erneut verletzungsbedingt auf Stammtorhüter Koen Casteels verzichten muss. Pavao Pervan wird den Posten des Belgiers wieder einnehmen.

