Seit 1974 ist das Westfalenstadion das Zuhause von Borussia Dortmund. In 50 Jahren hat es eine Menge denkwürdiger Spiele im größten Fußballstadion Deutschlands und heutigen Signal Iduna Park gegeben. Heute Abend gastiert der VfB Stuttgart im Topspiel der 28. Bundesliga-Runde bei den Schwarz-Gelben (18:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Der SID gibt einen Überblick über sieben außergewöhnliche Momente.

Heute heißt das Westfalenstadion Signal Iduna Park

DAS ERSTE SPIEL

2. April 1974, gegen Schalke 04, 0:3

Vor dem Eröffnungs-Benefizspiel gegen Schalke 04 spielen die Frauenteams vom TBV Mengede und VfB Waltrop gegeneinander, das erste Tor im neuen Stadion schießt eine Frau. Der BVB selbst trifft anschließend überhaupt nicht, sondern verliert mit 0:3.

DER HÖCHSTE SIEG

6. November 1982, gegen Arminia Bielefeld, 11:1

Nach einem 1:1 zur Pause spielt der BVB eine denkwürdige zweite Hälfte. Zehn weitere Male reißt es die Anhänger jubelnd von ihren Sitzen. Die Dortmunder zerlegen den Gegner aus Ostwestfalen und feiern den bis heute höchsten Bundesliga-Sieg der Vereinsgeschichte.

DIE RETTUNG VOR DER RETTUNG

19. Mai 1986, gegen Fortuna Köln, 3:1

Dortmund steht vor dem Abstieg in die 2. Bundesliga. Nach einem 0:2 im Hinspiel der Relegation braucht der BVB mindestens zwei Tore, doch es sieht schlecht aus. Kurz vor Schluss steht es nur 2:1 - der Abstieg naht. Aber in der letzten Minute rettet sich der BVB dank Jürgen Wegmann doch noch ins Entscheidungsspiel. Er wird es 8:0 gewinnen: in Düsseldorf.

DAS MEISTERSPIEL

4. Mai 2002, gegen Werder Bremen, 2:1

Als Tabellenführer braucht der BVB nur noch einen Sieg, um die sechste Meisterschaft zu holen. Doch es dauert, bis die Fans im Westfalenstadion erlöst werden: Weil Bayer Leverkusen gegen Hertha BSC mit 2:0 führt und es in Dortmund nur 1:1 steht, liegt plötzlich die Werkself auf Meisterkurs. Davon unbeirrt spielt der BVB aber weiter auf Sieg und belohnt sich am Ende mit der Schale.

DAS WUNDER VON DORTMUND

9. April 2013, gegen den FC Malaga, 3:2

Im Viertelfinale der Champions League steht das Team von Jürgen Klopp mit dem Rücken zur Wand. Nach einem 0:0 im Hinspiel liegt der BVB in der Schlussphase mit 1:2 zurück. In einer dramatischen Nachspielzeit macht Dortmund tatsächlich noch zwei Tore und zieht ins Halbfinale ein. Das Stadion erzittert. Am Ende geht es bis ins Finale - dann ist aber Bayern München stärker.

DER KOLLAPS

25. November 2017, gegen Schalke 04, 4:4

Die Schwarz-Gelben führen im Revierderby zur Pause 4:0 - alles sieht nach einer Machtdemonstration aus. Es gehe nur noch darum, die zweite Halbzeit zu gewinnen, sagt Domenico Tedesco seinen 45 Minuten lang gedemütigten Schalkern. Anschließend wendet sich das Blatt: Der BVB steht völlig neben sich und muss kurz vor Ende der Nachspielzeit den Ausgleich hinnehmen. Wenige Wochen später muss Trainer Peter Bosz gehen.

DAS TRAUMA

27. Mai 2023, gegen den FSV Mainz 05, 2:2

Der BVB kann mit einem Sieg die erste Meisterschaft seit 2012 feiern. Nach einem verschossenen Elfmeter und 0:2-Rückstand kommen die Dortmunder zwar noch zum Ausgleich, kurz darauf ist allerdings Schluss. Weil zeitgleich Bayern München beim 1. FC Köln gewinnt, verpassen die Schwarz-Gelben den Titel doch noch dramatisch - die Tränen fließen zahlreich.

