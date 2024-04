Kuriose Situation beim Bundesliga-Spiel zwischen Aufsteiger 1. FC Heidenheim und Serienmeister FC Bayern München (3:2): Weil Schiedsrichter Robert Schröder mit Kreislaufproblemen zu kämpfen hatte, musste mit Beginn der zweiten Halbzeit der Vierte Offizielle Patrick Alt für ihn einspringen.

Schiedsrichter Schröder beim Spiel in Heidenheim

Foto: IMAGO/Markus Fischer/IMAGO/Markus Fischer/SID/IMAGO/Markus Fischer

FC Bayern-Trainer Tuchel im nächsten Spiel gegen 1. FC Köln gesperrt

Für den 39 Jahre alten Wirtschaftsinformatiker aus Illingen im Saarland war es nach 83 Spielen in der 2. Liga die Premiere im Oberhaus. Alt zeigte dem reklamierenden Bayern-Coach Thomas Tuchel die vierte Gelbe Karte in dieser Saison (60.), Tuchel ist deshalb beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln am kommenden Samstag gesperrt.

Der Beginn der zweiten Halbzeit verzögerte sich um mehrere Minuten, die Begegnung lief beim Spielstand von 0:2 ohne Vierten Offiziellen weiter. Schröder musste derweil nach Angaben von Heidenheims Trainer Frank Schmidt ins Krankenhaus gebracht werden.

