Bayer Leverkusen kann am 29. Spieltag zum drittfrühesten deutschen Meister aufsteigen. Dafür benötigt die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso Niederlagen von Bayern München und dem VfB Stuttgart am Samstag oder einen Sieg gegen Werder Bremen am Sonntag. Nur der Rekordmeister aus München war zweimal schneller am Ziel. - Die fünf frühesten deutschen Meister im Überblick:

Die Meisterschale ist das Objekt der Begierde

Foto: www.imago-images.de/www.imago-images.de/SID/IMAGO/Ulrich Hufnagel

1. Bayern München, 27. Spieltag - 3:1 bei Hertha BSC (25. März 2014)

2. Bayern München, 28. Spieltag - 1:0 bei Eintracht Frankfurt (6. April 2013)

3. Bayern München, 29. Spieltag - 4:1 beim FC Augsburg (7. April 2018)

4. Bayern München, 30. Spieltag - 1:0 gegen Hertha BSC (25. April 2015)

5. Bayern München, 30. Spieltag - 6:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern (5. Mai 1973)

