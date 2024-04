Sebastien Haller musste früh vom Platz

BVB-Stürmer Sebastien Haller hat nach seiner frühen Auswechslung im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach (2:1) vorsichtig Entwarnung gegeben. "Er konnte gerade schon wieder leicht auftreten und ist der Meinung, dass es nicht ganz so schlimm ist. Wir haben die Hoffnung, dass er nicht allzu lange ausfällt", sagte Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic nach dem Schlusspfiff.

Haller stand erstmals seit dem 4. Spieltag in der Bundesliga wieder in der Startelf, doch schon nach wenigen Minuten humpelte er vom Feld. "Er hat bei seinem ersten Ballkontakt das Tackling bekommen, wo er sich leider wieder an dem Fuß verletzt hat, der ihm schon in den letzten Monaten Probleme bereitet hat", sagte Terzic.

Danach versuchte Haller es zwar noch einmal, doch in der neunten Minute war Feierabend. Terzic wechselte Youssoufa Moukoko ein.

Haller war nach dem Afrika Cup mit einer Sprunggelenksverletzung lange ausgefallen. Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atletico Madrid (1:2) war ihm am vergangenen Mittwoch nach seiner Einwechslung das erste Tor seit der ersten Runde im DFB-Pokal gelungen.

Entwarnung gab es zudem bei Jadon Sancho, der kurzfristig erkrankt nicht zur Verfügung gestanden hatte. "Er hatte Probleme mit Magen-Darm, die Nacht war nicht ganz so leicht für ihn, deshalb wollten wir kein Risiko eingehen. Er hat aber gerade in der Mannschaftsgruppe geschrieben und gratuliert. Ich hoffe, dass er morgen wieder ins Training einsteigen kann", sagte Terzic.

Auch der ebenfalls verletzte Jamie Bynoe-Gittens könne vielleicht schon am Sonntag wieder auf dem Rasen stehen.

