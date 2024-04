Fünf der letzten sechs Bundesliga-Spiele verloren, nur ein Sieg aus den letzten 14 Partien - und so steht der strauchelnde VfL Wolfsburg im Abstiegskampf gegen den direkten Konkurrenten VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER) vor einem "Druck-Spiel", wie VfL-Neo-Trainer Ralph Hasenhüttl am Donnerstag sagte. Deshalb sei der "Auftrag" auch ein "ganz, ganz logischer. Dieses Spiel gewinnen - darum geht es", sagte der 56-jährige Österreicher.

Gegen Bochum unter Druck: Wölfe-Trainer Ralph Hasenhüttl

Foto: AFP/SID/ODD ANDERSEN

Im Falle einer Niederlage würde Bochum in der Tabelle an den Wölfen vorbeiziehen. "Das Ergebnis steht über allem am Wochenende", sagte Hasenhüttl, der weiter auf Stammkeeper Koen Casteels (Schulterprobleme) verzichten muss: "Er hat wieder trainiert, aber noch nicht voll mit der Mannschaft und ist daher noch keine Option."

Als Tabellen-14. hat Wolfsburg derzeit nur zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang.

© 2024 SID