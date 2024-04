Torsten Lieberknecht will nicht aufgeben

Foto: FIRO/FIRO/SID

Trainer Torsten Lieberknecht von Darmstadt 98 will den kaum noch zu vermeidenden Abstieg aus der Fußball-Bundesliga nicht kampflos hinnehmen. "Wir stehen in der Bringschuld, auf keinen Fall etwas abzuschenken", sagte der Coach des Schlusslichts vor dem Kellerduell am Samstag beim Vorletzten 1. FC Köln (15.30 Uhr/Sky).

Aufsteiger Darmstadt hat bereits acht Punkte Rückstand auf die Kölner. Zum FSV Mainz 05 auf dem Relegationsplatz sind es schon zwölf Zähler. "Wir sind bereit, die Partien bis zum letzten Spieltag hochprofessionell anzugehen und zu beenden", sagte Lieberknecht: "Der Optimismus ist bei mir mittlerweile in Realismus umgeschlagen. Dennoch werden wir uns nicht aufgeben."

