Pechvogel Gnabry auf dem Weg der Besserung

Nächste gute Nachricht für Fußball-Rekordmeister Bayern München: Einen Tag nach dem emotionalen Halbfinaleinzug in der Champions League ist "Pechvogel" Serge Gnabry wieder ins Lauftraining eingestiegen. Der 28 Jahre alte Flügelspieler hatte den 1:0-Heimsieg gegen den FC Arsenal am Mittwoch verpasst, im Hinspiel in London (2:2) hatte er sich einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen. Zuvor hatte er den wichtigen Ausgleich zum 1:1 erzielt.

Für Gnabry ist ein baldiges Comeback auch in Hinsicht auf eine Teilnahme an der Heim-EM im Sommer (14. Juni bis 14. Juli) erstrebenswert. In dieser Saison warfen ihn mehrere Verletzungen zurück, unter anderem wegen eines Unterarm-Bruchs und einer Adduktoren-Verletzung absolvierte er erst 17 Spiele für die Bayern. Für die begeisternden März-Länderspiele des DFB-Teams wurde er nicht berücksichtigt.

Gnabry hatte nach seiner Verletzung gegen Arsenal von einer für ihn persönlich "schwierigen" Saison gesprochen. In den sechs Pflichtspielen nach seiner erneuten Rückkehr gelangen ihm jedoch vier Tore und eine Vorlage, vor dem Rückschlag stand er zweimal wieder in der Startelf der Bayern und überzeugte.

