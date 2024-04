Stark in Form: Die Spieler von RB Leipzig

Nach der Fortsetzung seiner Erfolgsserie blickt RB Leipzig voller Selbstvertrauen auf das "Big-Point-Spiel" gegen Borussia Dortmund. "Wir können uns jetzt erst mal entspannt zurücklegen", sagte Linksverteidiger David Raum nach dem hart erkämpften 2:1 (1:0) beim 1. FC Heidenheim: "Die müssen zu uns nach Hause kommen, das ist auch nicht so einfach."

Mit einem Sieg am Sonntag bei Meister Bayer Leverkusen könnte der BVB wieder mit dem Konkurrenten aus Sachsen gleichziehen. Dann würde es am kommenden Wochenende in Leipzig zum direkten Duell um Platz vier kommen. RB fühlt sich dafür nach 19 von 21 möglichen Punkten aus den vergangenen sieben Ligaspielen gut gewappnet.

"Wir haben die Qualität, die Spiele zu entscheiden, das haben wir am Ende gesehen", sagte Torwart Peter Gulacsi, nachdem Lois Openda (85.) die Leipziger mit einem späten Tor zum Sieg geschossen hatte: "Das gibt uns Selbstvertrauen, die Spiele erfolgreich zu bestreiten. Wir sind richtig gut drauf, das wird sicher ein spannendes Spiel."

Dass durch die jüngsten Erfolge der deutschen Teams im Europapokal am Saisonende auch der fünfte Platz zur Qualifikation für die Königsklasse reichen könnte, spielt in den Gedanken der Spieler keine Rolle. "Wir haben selbst den Anspruch, unter die besten Vier zu kommen", betonte Gulacsi: "Das ist immer noch unser Ziel, wir haben das selbst in der Hand und wollen das aus eigener Kraft schaffen."

