Florian Wirtz sitzt zunächst auf der Bank

Im ersten Ligaspiel als deutscher Fußball-Meister verzichtet Bayer Leverkusen auf seinen herausragenden Spieler der Saison. Beim Champions-League-Halbfinalisten Borussia Dortmund am frühen Abend (17.30 Uhr/DAZN) tritt die Werkself ohne Florian Wirtz an, der auf der Bank sitzt. Auch Victor Boniface fehlt in der Startelf von Trainer Xabi Alonso. Zum Einsatz kommt dafür Jonas Hofmann.

Der BVB spielt erneut ohne den verletzten Donyell Malen, auf dem linken Flügel beginnt Jamie Bynoe-Gittens.

