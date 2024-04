Bayern-Trainer Thomas Tuchel und Eric Dier

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel hat Innenverteidiger Eric Dier in den höchsten Tönen gelobt. "Wir sind extrem zufrieden mit ihm, er hat die Erwartungen absolut übertroffen und aus seiner Situation das Maximale gemacht", sagte Tuchel vor dem Bundesliga-Heimspiel der Münchner gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Er hat die Situation vom ersten Moment an mit großer Offenheit, Lust und Laune angenommen und kriegt jetzt die Belohnung dafür."

Nachdem die Bayern in der Hinrunde häufiger mit Ausfällen in der Innenverteidigung zu kämpfen hatten, war Dier im Winter als Notnagel von den Tottenham Hotspur nach München gewechselt. Ursprünglich als Innenverteidiger Nummer vier eingeplant, entwickelte sich der Engländer entgegen aller Erwartungen jedoch schnell zum Stammspieler.

In der Bundesliga absolvierte er in der bisherigen Rückrunde neun Spiele über die vollen neunzig Minuten. Auch in den beiden Viertelfinalpartien in der Champions League gegen den FC Arsenal stand er über die komplette Spielzeit auf dem Platz und zeigte gerade im Rückspiel in München eine starke Leistung.

"Er war und ist ein extrem wichtiges Puzzleteil, weil er über seine Persönlichkeit und Fähigkeit, lautstark zu organisieren etwas mitbringt, was wir so nicht unbedingt hatten", lobte Tuchel den 30-Jährigen. Dier gebe der Mannschaft "viel Stabilität", betonte der Bayern-Coach, "weil er den Nebenleuten sehr hilft".

