Gladbach und Union lieferten sich eine zähe Partie

Keine Tore, aber ganz viele Sorgen: Union Berlin hat seine Pleitenserie gestoppt, steckt nach einem schwachen 0:0 im Krisenduell bei der ebenfalls taumelnden Borussia Mönchengladbach jedoch ganz tief im Abstiegskampf. Nach drei Niederlagen in Folge holte das Team von Trainer Nenad Bjelica am Niederrhein zumindest ein Pünktchen Hoffnung.

Unions Kevin Volland hatte bei Schüssen an die Latte (25.) und den Pfosten (62.) die größten Chancen. Nach den Siegen der Konkurrenz droht den als Champions-League-Teilnehmer in die Saison gestarteten Berlinern nach fünf Jahren in der Bundesliga aber wieder der zwischenzeitlich schon abgehakte Abstieg. Für die ebenfalls noch nicht geretteten Gladbacher war das Remis etwas wertvoller, der Vorsprung auf die Köpenicker beträgt weiter zwei Punkte.

"Mit der zweiten Halbzeit kann man zufrieden sein. Mit der Chancenverwertung natürlich nicht, wir hatten schon die dickeren Dinger", meinte Volland bei DAZN, "aber in der Situation nehmen wir den Punkt gerne mit."

Das Kellerduell habe "eine große Bedeutung, zumal es ein Heimspiel ist", hatte Gladbach-Coach Gerardo Seoane vor dem Anstoß gesagt. Auf dem Rasen nahm seine Mannschaft dann auch das Heft in die Hand, musste gegen die nach Balleroberung blitzschnellen Berliner aber immer wieder aufpassen. Vor allem Brenden Aaronson war zu Beginn kaum zu stoppen.

"Union leben - vereint alles geben", hatten die Gästefans vor Anpfiff per Spruchband gefordert. Nach drei Auswärtsspielen ohne eigenes Tor war Union der Wille nicht abzusprechen, vorne fehlten aber die Ideen. Weil auch Gladbach zunächst auf Vorsicht bedacht war, bot die Partie den 53.723 Fans nur wenig Unterhaltungswert.

Gefährlich wurde es einzig aus der Distanz. Ein Versuch von Gladbachs Ko Itakura flog knapp über das Tor (23.), auf der Gegenseite klatschte ein Flatterball von Volland an die Latte (25.). Union wurde nun immer mutiger, die Borussia immer behäbiger. Auch Joe Scally (38.) schoss aus aussichtsreicher Position über den Kasten.

Beide Trainer hatten ihre Elf auf drei Positionen verändert. Bei Gladbach begann unter anderem Angreifer Tomas Cvancara erstmals seit dem Hinspiel (1:3), hing aber oft in der Luft. In der Abwehr gab der 18 Jahre alte Fabio Chiarodia sei Startelfdebüt in dieser Bundesliga-Saison und spielte ordentlich.

Nach der Pause begann Union druckvoll, Gladbach wirkte ebenso überrascht wie verunsichert und ließ sich zeitweise in der eigenen Hälfte einschnüren. Aaronson zwang Moritz Nicolas, der erneut den verletzten Stammkeeper Jonas Omlin vertrat, aus 20 Metern zu einer Glanzparade (52.). Die Führung der Gäste schien nur noch eine Frage der Zeit, zumal die Borussia immer nervöser wurde.

Ein viel zu kurzer Rückpass von Nico Elvedi brachte die Gastgeber erneut in Bedrängnis. Volland schnappte sich den Ball und traf aus spitzem Winkel den rechten Außenpfosten (62.). Der eingewechselte Andras Schäfer schoss zudem wenig später aus kurzer Distanz über das Tor (73.).

