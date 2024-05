Vincius Junior applaudiert Vorlagengeber Kroos

Nach dem späten Ausgleich im Halbfinal-Hinspiel bei Bayern München sieht Toni Kroos Real Madrid auf einem guten Weg. "Zur Halbzeit hätte ich das 2:2 ungern genommen, jetzt zehn Minuten vor Schluss natürlich sehr gern", sagte der Nationalspieler bei Prime Video. "Ich denke, dass es leistungsgerecht ist. Wir sind überzeugt, dass wir zu Hause weiterkommen."

Das Rückspiel findet am 8. Mai in der spanischen Hauptstadt statt - beide Teams träumen vom Endspiel am 1. Juni im Wembley-Stadion. Kroos hatte das Spiel von Real gelenkt und das 1:0 durch Vinicius Junior (24.) mit einem Traumpass eingeleitet. Als Vinicius in der 83. Minute einen Foulelfmeter zum 2:2 verwandelte, jubelte Kroos auf der Bank mit.

"Ich bin sehr glücklich, dass ich der Mannschaft mit meinen beiden Toren helfen konnte. Jetzt brauchen wir eine magische Nacht zu Hause", sagte Vinicius: "Wir müssen mit kühlem Kopf weitermachen, uns ausruhen und dann alles geben, was möglich ist."

