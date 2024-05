Bjelica und Union stecken im Abstiegskampf

Fußball-Bundesligist Union Berlin und Trainer Nenad Bjelica sollen einem Medienbericht zufolge ab Sommer getrennte Wege gehen. Nach kicker-Informationen werde die Zusammenarbeit nach der Saison enden. Der Verein wollte sich auf SID-Anfrage am Mittwochvormittag nicht dazu äußern.

Am Nachmittag teilte Bjelicas Berater mit, dass mit seinem Klienten noch nicht über eine mögliche vorzeitige Trennung oder einen etwaigen Abschied im Sommer gesprochen worden sei. Man sei "darüber verwundert, dass solche Informationen an die Öffentlichkeit gelangen", sagte Alen Augustincic bei Sky: "Ich kann versichern, dass Nenad voll auf Union fokussiert ist und seine ganze Kraft in den Kampf um den Klassenerhalt steckt."

Bjelica hatte Ende November 2023 die Nachfolge von Urs Fischer angetreten und die Mannschaft nach 15 Pflichtspielen ohne Sieg auf einem Abstiegsplatz übernommen. Zwischenzeitig hatten sich Bjelica und Union in der Tabelle wieder etwas Luft verschafft, doch der Vorsprung auf den Relegationsrang ist mittlerweile auf zwei Punkte geschrumpft.

Mit 30 Zählern stecken die Köpenicker derzeit als 14. wieder mittendrin im Abstiegskampf. Am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) empfängt Union den direkten und punktgleichen Konkurrenten VfL Bochum in der Alten Försterei.

