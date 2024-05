Marco Rose spricht über den Bayern-Job

Die Suche des FC Bayern nach einem neuen Trainer wird zur unendlichen Geschichte, und auch Marco Rose hat durchaus seine Freude an den Spekulationen - selbst der Trainer des Konkurrenten RB Leipzig wird mittlerweile ja vorsichtig gehandelt. "Wenn Max Eberl anruft, gehe ich immer ran", sagte Rose über den Sportdirektor der Bayern, mit dem er bei den Sachsen bereits zusammengearbeitet hatte.

Dabei gehe es dann allerdings eher um einen "Urlaub am Tegernsee": "Ich glaube, der FC Bayern kommt ganz gut ohne Marco Rose zu recht." Ganz Deutschland beobachte mittlerweile "sehr gespannt", wie Eberl nach einem Nachfolger für Thomas Tuchel sucht, der im Sommer gehen wird: "Da wünsche ich ihm alles Gute, dass er da schnell eine adäquate Lösung präsentiert, damit nicht mehr so viel spekuliert wird." Am Donnerstag war die Absage von Ralf Rangnick bekannt geworden, der 65-Jährige bleibt österreichischer Nationaltrainer. Zuvor hatten bereits Leverkusens Meistertrainer Xabi Alonso und Bundestrainer Julian Nagelsmann den Bayern abgesagt.

"Manchmal ergeben sich Situationen im Fußball, die sich verzwickt darstellen", sagte Rose: "Der Markt ist, auch wenn wir über den FC Bayern reden, nicht so einfach. Ich bin mir aber trotzdem sicher, dass sie eine gute Lösung finden und nächste Saison wieder sehr wettbewerbsfähig sein werden."

