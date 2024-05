Edin Terzic lobte Marco Reus

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Trainer Edin Terzic von Borussia Dortmund hat ein Loblied auf Marco Reus angestimmt. "Marco ist eine lebende Legende hier. Ich bin stolz, Trainer von Marco Reus sein zu dürfen", sagte Terzic nach dem 5:1 (4:1) gegen den FC Augsburg.

Reus erzielte in seinem vorletzten Heimspiel für den BVB ein Tor selbst und bereitete zwei weitere Treffer vor. Am Freitag hatte der Klub die Trennung vom langjährigen Kapitän am Saisonende verkündet. "Ich habe leider keine Fernbedienung oder Stoppuhr, die verhindert, dass er am Ende des Monats 35 Jahre alt wird", sagte Terzic über die Trennung.

Bis dahin verfolgt man aber noch gemeinsam ein großes Ziel: das Champions-League-Finale am 1. Juni in London. "Da würde sich der Kreis schließen. Es wäre der perfekte Rahmen, da noch einmal hinzufahren", sagte Terzic und ergänzte: "Ich wünsche mir, dass die Marco-Reus-Festspiele noch einen Monat dauern."

Am Ende seines ersten Jahres in Dortmund hatte Reus das Endspiel in der Königsklasse im Fußball-Tempel Wembley mit dem BVB gegen Bayern München verloren. Am Dienstag steht das Halbfinal-Rückspiel bei Paris St. Germain an (Hinspiel: 1:0) an. "Wir haben noch ein bisschen was vor uns", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl über Reus: "Wir werden ihn in den nächsten Spielen brauchen."

© 2024 SID