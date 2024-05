Ganz in Rot: Harry Kane

Foto: FC Bayern München AG/FC Bayern München AG/FC Bayern München AG

Der FC Bayern wird künftig bei seinen Heimspielen ganz in Rot auflaufen. Trikots, Hosen und Stutzen sind in drei verschiedenen Rottönen gehalten - "für Identität, Emotion und die Dramatik des Spiels", wie es in der Mitteilung des deutschen Fußball-Rekordmeisters heißt.

Die neuen Trikots werden von den Münchner Frauen im Finale des DFB-Pokals am Donnerstag (16.00 Uhr/ZDF und Sky) in Köln gegen den VfL Wolfsburg erstmals getragen. Harry Kane und Co. feiern dann im letzten Saison-Heimspiel am Sonntag ebenfalls gegen Wolfsburg Premiere ganz in Rot.

