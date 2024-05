Streich steht das letzte Heimspiel als SC-Trainer bevor

Zum letzten Mal wird Christian Streich in einem Heimspiel des SC Freiburg als Trainer an der Seitenlinie stehen, doch der 58-Jährige schiebt jeden Gedanken an den Abschied vom eigenen Publikum beiseite. "Es ist ein Spiel, in dem es für uns um extrem viel geht", sagte Streich vor der Bundesliga-Partie gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Ansonsten passiere "gar nichts". Im Kampf um die internationalen Plätze sei der sportliche Aspekt "das einzige, was zählt", sagte der Freiburger Coach, der nach mehr als zwölf Jahren am Saisonende bei den Breisgauern aufhören wird. Alles andere sei "ein totaler Nebenschauplatz, alles andere hat keine Relevanz. Es interessiert nicht, ob der Streich noch drei Jahre da ist oder ob er geht."

Der Sport-Club, der in dieser Saison im Europa-League-Achtelfinale ausgeschieden war, kämpfe schließlich "darum, dass wir auch in dieser Saison etwas Außergewöhnliches schaffen", sagte Streich, der von seinem langjährigen Spieler Julian Schuster als Trainer beerbt wird. Zwei Spieltage vor dem Saisonende liegt Freiburg auf Europacup-Kurs, der Vorsprung auf Heidenheim beträgt drei Punkte.

