Bis zu sechs deutsche Teams in der Champions League

Am letzten Spieltag der Bundesliga (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) entscheidet sich noch nicht abschließend, welche Teams in der Saison 2024/25 in welchen europäischen Wettbewerben antreten. Erst nach dem Finale im DFB-Pokal (25. Mai) und dem Endspiel der Champions League (1. Juni) sind alle Entscheidungen gefallen. Noch sind vier Szenarien möglich (Quelle: DFL):

1. Bayer Leverkusen gewinnt den DFB-Pokal, und Borussia Dortmund gewinnt die Champions League:

Plätze 1–6: Champions League

Platz 7: Europa League

Platz 8: Play-off zur Conference League

2. Bayer Leverkusen gewinnt den DFB-Pokal, und Borussia Dortmund gewinnt NICHT die Champions League:

Plätze 1–5: Champions League

Plätze 6–7: Europa League

Platz 8: Play-off zur Conference League

3. Zweitligist 1. FC Kaiserslautern gewinnt den DFB-Pokal, und Borussia Dortmund gewinnt die Champions League:

Plätze 1–6: Champions League

Pokalsieger: Europa League

Platz 7: Play-off zur Conference League

4. Der 1. FC Kaiserslautern gewinnt den DFB-Pokal, und Borussia Dortmund gewinnt NICHT die Champions League:

Plätze 1–5: Champions League

Platz 6 und Pokalsieger: Europa League

Platz 7: Play-off zur Conference League

