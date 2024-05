"Neverlusen" schreibt Geschichte: Als erste Mannschaft der Bundesliga-Historie hat Meister Bayer 04 Leverkusen eine Saison ungeschlagen beendet. Beim 2:1 (2:0) gegen den FC Augsburg blieb das Team von Erfolgstrainer Xabi Alonso auch im 34. Liga-Spiel ohne Niederlage - und reihte sich damit international in einen elitären Kreis ein.

Auch gegen Augsburg blieb Bayer ungeschlagen

Zuletzt hatte Juventus Turin 2011/12 die perfekte Saison geschafft, das prominenteste Beispiel ist aber wohl der FC Arsenal. Mit Jens Lehmann im Tor und Thierry Henry im Sturm erreichten die "Invincibles" 2004 den zwischenzeitlichen Höhepunkt der Ära des Teammanagers Arsene Wenger. Nach 26 Siegen und zwölf Unentschieden erhält der Verein die Premier-League-Trophäe in Gold.

Bayer, von internationalen Medien bereits "Neverlusen" getauft, könnte nun sogar noch einen draufsetzen und das "perfekte Triple" schaffen: Am Mittwoch (21 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER) geht es für Alonsos Team im Europa-League-Finale in Dublin gegen Atalanta Bergamo, am Samstag (20 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER) ist die Werkself im DFB-Pokalfinale gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern haushoher Favorit.

