Seit März Präsident bei der Borussia: Rainer Bonhof

Foto: AFP/SID/PATRIK STOLLARZ

Borussia Mönchengladbachs Präsident Rainer Bonhof hat nach einer durchwachsenen Saison weitere Umbauten im Kader des Fußball-Bundesligisten angekündigt. "Die Mannschaft braucht ganz sicher noch den einen oder anderen Spieler, der auch mal unbequem auf dem Platz sein kann und die Truppe führt", sagte Bonhof im Interview auf der Vereinswebsite.

Nach dem "radikalen" Umbruch im vergangenen Sommer, im Zuge dessen zahlreiche Leistungsträger Gladbach verlassen hatten, sei es der Mannschaft vor allem in der Rückrunde "nicht nachhaltig gelungen", bekannte Probleme abzustellen, bemängelte der 72-Jährige: "Dass wir in der kompletten Rückrunde nur zwei Spiele gewonnen haben, ist natürlich viel zu wenig, Platz 17 in der Rückrunden-Tabelle ist ein deutliches Warnsignal."

In den "kommenden Tagen und Wochen" wollen die Verantwortlichen nun "die Saison aufarbeiten", sagte Bonhof. Eine Trennung von Trainer Gerardo Seoane scheint in den Gedanken der Vereinsführung dabei weiterhin keine Rolle zu spielen. "Mir gefällt, dass er am Samstag direkt nach dem Spiel gesagt hat, dass er weiß, dass es viel zu tun gibt und dass er voller Energie ist", sagte Bonhof: "Das freut mich, denn er ist der richtige Trainer für uns."

© 2024 SID