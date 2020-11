Laut Sportwettenanbieter bwin gehen die Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen am Donnerstag als Favoriten in ihre Europa-League-Spiele. Für einen Sieg der Kraichgauer bei Slovan Liberec/Tschechien (18.55 Uhr/DAZN), der gleichbedeutend mit dem Einzug in die K.o.-Runde wäre, gibt es lediglich das 1,45-fache des Einsatzes zurück.

Die TSG ist in der Europa League noch ohne Punktverlust

Die Quote für einen Sieg der Leverkusener gegen den israelischen Vertreter Hapoel Be'er Scheva (21.00 Uhr/DAZN) liegt bei 1,16. Die Quote für einen Dreier der Gäste beträgt 16,50.

SID