Mit emotionalen Worten hat Trainer Oliver Glasner auf den Sensationssieg von Eintracht Frankfurt - mit dem starken ÖFB-Teamspieler Martin Hinteregger als Abwehrchef - in einer "magischen Nacht" beim vierfachen Championsleague-Sieger FC Barcelona reagiert. "Das brennt sich ins Herz, das hält ein Leben lang", sagte der 47-jährige Österreicher: "Diesen Abend, diese Gefühle, diese Stimmung werde ich sicherlich mitnehmen, bis ich irgendwann mal hoffentlich eine Etage höher bin."

Die Frankfurter feierten mit ihren Fans (Foto: SID)

Nach dem 3:2 (2:0) seiner Eintracht war Glasner im Camp Nou auf dem Bauch durch ein Spalier seiner Spieler gerutscht - unter dem Jubel von Zehntausenden Frankfurter Anhängern, die noch lange nach Abpfiff gemeinsam mit ihren Europacup-Helden feierten. "Ein Lob an unsere Fans, die etwas vollbracht haben, was es sonst kaum gibt auf dieser Welt", sagte der gebürtige Salzburger und Ex-Coach von u.a. LASK Linz & SV Ried nach dem Einzug ins Halbfinale der Europa League.

Der überragende Filip Kostic, der nach seinen beiden Treffern (4., Foulelfmeter/67.) mit seinem Trikot vor den Fans tanzte, und Rafael Borre (36.) sorgten für Ekstase - und gaben den Startschuss für eine lange Partynacht in der katalanischen Metropole. Schon vor dem Spiel hatten rund 30.000 Frankfurter Barcelona in einen Ausnahmezustand versetzt.

"Es gibt nicht so viele Worte, die beschreiben würden, was man fühlt", betonte Kevin Trapp, der von einem Abend "voller Stolz und purer Freude" sprach. Die Mannschaft habe den "Plan in Perfektion umgesetzt". Auch für die Fans hatte der SGE-Torhüter ein Sonderlob parat: "Ich bin raus zum Warmmachen und dachte, ich bin in Frankfurt. Das ist sehr, sehr außergewöhnlich."

Wie vor drei Jahren stehen die Hessen im Halbfinale, am 28. April geht es für die Eintracht zunächst zu West Ham United. Verzichten muss Glasner dort auf Kristijan Jakic, der gegen Barca seine dritte Gelbe Karte im Wettbewerb sah. Das Rückspiel findet am 5. Mai in Frankfurt statt.

"Ich bin mir ganz sicher, dass sich die Flüge nach London gerade schlagartig verteuert haben", sagte Vorstandssprecher Axel Hellmann, der das "Europacup-Gen" der SGE hervorhob. Es gebe viele Wege auf die Insel, "ich erwarte da eine Adler-Invasion - und dann geht es stramm darum, ins Finale einzuziehen".

Glasner: "Wahnsinn, was hier abgegangen ist"

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt)...über...

…Aufstieg ins Halbfinale und seine Gefühle im Moment des Abpfiffes: „Es war eine Erleichterung, weil das Spiel mit dem Elfmeter plötzlich nochmals spannend wurde. 90 Minuten haben die Jungs es unglaublich gut gemacht und alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Hier drei Tore zu erzielen – es ist Wahnsinn, was hier abgegangen ist. Sicherlich ein unvergesslicher Abend. Es war außergewöhnlich gut, was wir heute geleistet haben. Nicht nur defensiv, sondern auch wie wir unsere Konter gespielt haben. Man hat von der ersten Minute weg diese Willensleistung und diese Überzeugung gesehen. Hier zu gewinnen, ist außergewöhnlich.“



…was der Aufstieg für ihn persönlich bedeutet: „Hier im Camp Nou aufzusteigen, mit einem Sieg, ist noch nicht so vielen Mannschaften gelungen. Hat einen riesigen Stellenwert, auch für mich persönlich. Aber als Trainer bist du nichts ohne deine Spieler und daher gebührt das ganze Lob heute den Spielern, weil sie alles umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen haben.“



…vor dem Spiel: „Der Verein und die ganze Stadt fiebert seit der Auslosung diesem Spiel entgegen. Das Schöne ist, dass wir uns im Heimspiel eine Ausgangsposition erspielt haben, dass heute noch alles möglich ist. Die Leistung vom Hinspiel war phantastisch. Aber ich denke, die Leistung vom Hinspiel wird zu wenig sein und daher müssen wir noch was draufpacken hier, aber ich sehe uns dazu in der Lage, das ist das Schöne.“



…Euphorie der Eintracht-Fans: „Natürlich haben wir mitbekommen, was in der Stadt los ist.“

Hinteregger: "Bin mental komplett kaputt"

Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt): „Das war ein brutales Spiel. Wir haben so extrem aufpassen müssen, in jeder Aktion. Zum Glück haben wir heute unsere Konter cool ausgespielt und auch vergoldet. Dass es am Ende nochmals eng geworden ist, war eigentlich logisch.“

Nachfrage, wie er die letzten Minuten erlebt hat: „Körperlich geht es, aber mental bin ich komplett kaputt. Es war ein Kopfspiel. Und nach dem Tor denkt man natürlich nochmals ein bisschen nach und dann kommt das zweite. Wenn es noch fünf Minuten länger gegangen wäre, dann wäre es eng geworden.“



Sebastian Rode (Eintracht Frankfurt): „Eines der großen Highlights meiner Karriere. So ein Spiel in Barcelona abzureißen, ist überwältigend. Jetzt sind wir ungemein stolz und freuen uns.“

Xavi: "Waren einfach nicht gut genug"

Xavi (Trainer FC Barcelona): „Natürlich sind wir enttäuscht und der Frust ist groß, aber wir waren, vor allem in der 1. Hälfte, einfach nicht gut genug. Gratulation an Frankfurt. Die waren heute richtig stark, haben sehr gut verteidigt. Unser Aufbäumen am Ende kam zu spät.“

