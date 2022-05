Nachdem bereits 30.000 Anhänger von Eintracht Frankfurt im UEFA Europaleague-Halbfinale im Camp Nou in Barcelona waren, steht die nächste Fan-Invasion nach Spanien bevor. Zum Finale am Mittwoch, den 18. Mai, gegen BVB- und RB Leipzig-Bezwinger Glasgow Rangers in Sevilla - ab 21 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Dort passen ins Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan jedoch nur etwas mehr als 43.000 Besucher rein. Für die Fans der Elf des österreichischen Chefcoach Oliver Glasner zu wenig. Wie die Eintracht bekannt gab, gibt es Ticket-Anfragen für das Endspiel in Andalusien für weit über 100.000 Personen.

"Interesse innerhalb von 48 Stunden gigantisch"

SGE-Vorstandssprecher Axel Hellmann: "Wir haben mit einer sehr großen Anfragewelle gerechnet, doch dieses Interesse innerhalb von 48 Stunden ist schlicht gigantisch und hat unsere Vorstellungen bei Weitem übertroffen. So groß die Freude über die Unterstützung unserer Fans ist, so herausfordernd wird nun die Ticketzuteilung werden."