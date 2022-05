Am Mittwoch trifft Glasgow auf Frankfurt

Foto: AFP/SID/ANDY BUCHANAN

Der schottische Fußball-Rekordmeister Glasgow Rangers fliegt mit einem Erfolgserlebnis zum Europa-League-Finale am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL) gegen den Bundesligisten Eintracht Frankfurt in Sevilla. Am letzten Spieltag der schottischen Premier League gewannen die Rangers mit 3:1 (2:1) bei Heart of Midlothian in Edinburgh.

Die Tore für die Rangers gingen auf das Konto von Cedric Itten (33.), Alex Lowry (45.+1) und Cole McKinnon (81.). Der Rangers-Rivale Celtic ist bereits seit vergangenem Mittwoch Meister in Schottland. Der Titelträger gewann zum Saisonabschluss 6:0 (3:0) gegen den FC Motherwell.

© 2022 SID