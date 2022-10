Der SK Sturm Graz hatte mit dem S.S. Lazio in der UEFA Europa League eine große Aufgabe vor der Brust. Mit einer unglaublich beherzten Leistung erkämpften sich die "Schwoazn" im Heimspiel ein hochverdientes 0:0. Bei besserer Chancenverwertung wäre für die Elf von Christian Ilzer sogar ein Sieg gegen den italienischen Top-Klub möglich gewesen.

Sturm deutlich besser im Spiel

Es war eine packende Partie, die Sturm und Lazio Rom in der ersten Hälfte boten. Beide Teams spielten besonders in den ersten 20 Minuten mit offenem Visier, die Lust auf ein gemütliches Abtasten des Gegners war gering. Und so ging es gleich zur Sache. Bereits in der dritten Minute fanden die Gastgeber nach einem Freistoß von Tomi Horvat eine erste gute Möglichkeit vor: Lazio-Keeper Ivan Provedel verschätzte sich, Albian Ajeti stieg am höchsten - ein Verteidiger der Römer klärte aber noch auf der Linie. Auf der Gegenseite wurde Lazio in der zwölften Spielminute erstmals gefährlich. Nach einem Konter durch’s Zentrum legte Ciro Immobile quer, der auf der linken Abwehrseite stark aufspielende Dante grätschte in höchster Not dazwischen. Und auch die folgende Ecke geriet für Sturm zur Gefahr: Jörg Siebenhandl - Sturms Goalie erwischte nicht seinen besten Tag - verschätzte sich ebenfalls, faustete sich den Ball an den eigenen Pfosten.

Mit Fortdauer der Partie wurde Sturm aber stärker, übernahm das Kommando - und hätte ausreichend Chancen gehabt, um in Führung zu gehen. Youngster William Bøving versuchte es etwa aus dem Rückraum, Provedel parierte aber stark (14.). Albian Ajeti scheiterte wenig später per Kopf ebenfalls am Keeper (15.), Horvat schoss über das Tor (18.). Es war ein gutes Spiel von Sturm, die Stimmung im ausverkauften Stadion war bestens - nur das Führungstor fehlte.

Doch auch Lazio, das in der Offensivbewegung den nötigen Biss vermissen ließ, traf nicht. Auch, weil Dante in der 20. Spielminute etwas unkonventionell klärte, indem er Immobile anschoss. Sturm versuchte es noch über einen Prass-Distanzschuss (32.) eine Ajeti-Hereingabe wurde am Fünfer knapp vor Bøving entschärft (33.). Sturm war besser - aber ohne Tore ging es in die Kabinen.

Starke Leistung bis zum Schluss

Und es ging weiter wie gehabt: Sturm machte das Spiel, zeigte sich mutig und mit guten Ansätzen, zwang Lazio mit frühem Pressing immer wieder zu Fehlern - nur das Tor, es fehlte der Elf von Christian Ilzer. Ein Flankenball auf Abwegen von Bøving bereitete Provedel ordentlich Probleme, der Goalie lenkte den Ball aber noch über die Latte (50.). Wenig später hatte David Affengruber die nächste Top-Chance auf dem Fuß, der Ball landete aber nur knapp neben dem Pfosten (51.).

Dann wachte auch Lazio auf. Aus spitzem Winkel scheiterte der eingewechselte Mattia Zaccagni an Siebenhandl (61.), Immobile erwischte eine Flanke in den Rücken der Abwehr suboptimal (62.). Besser machte es Immobile in der 80. Minute: Lazios Kapitän löste sich zwischen den Innenverteidigern, startete in die Tiefe und umkurvte Siebenhandl. Der Unparteiische gab den Treffer - und doch kam bei den Heimfans wenig später Jubel auf, der VAR erkannte nämlich eine knappe Abseitsposition, der Treffer wurde zurückgenommen.

Doch die turbulente Schlussphase nahm weiter ihren Lauf: Jusuf Gazibegović, bereits verwarnt, sah seine zweite Gelbe (82.), Sturm musste die letzten Minuten in Unterzahl bestreiten. Und plötzlich boten sich dadurch Räume für Lazio. Aber die Sturm-Defensive zeigte sich unglaublich sicher, die Grazer kamen durch Fuseini in der Nachspielzeit sogar noch zu einer guten Kontermöglichkeit.

Am Ende stand ein 0:0 der ganz unterhaltsamen Sorte zu Buche. Sturm lieferte eine starke Leistung ab, wurde nach dem Spiel zurecht minutenlang von den Fans gefeiert. Der Punkt - er war hochverdient, ein Sieg gegen den Vierten der italienischen Liga lag durchaus im Bereich des Möglichen. Die Gruppe F der Europa League bleibt mit der Punkteteilung jedenfalls nach wie vor umkämpft, in einer Woche gastiert Sturm im Rückspiel in Rom.

UEFA Europa League, 3. Spieltag

SK Sturm Graz - S.S. Lazio 0:0 (0:0)

Graz, Sturmstadion Liebenau; 14171 Zuschauer (ausverkauft); SR Benoît Bastien (FRA)

Gelb-Rote Karte: 82. Jusuf Gazibegović (Sturm/wiederh. Foulspiel)

Gelbe Karten: 34. Hierländer, 35. Gazibegović, 90. Siebenhandl, 90./+3 Kiteishvili bzw. 25. Cataldi, 88. Patric

Sturm Graz: Siebenhandl - Gazibegović, Affengruber, Wüthrich, Dante; Stanković, Hierländer (75. Ljubic), Prass (84. Ingolitsch), Horvat (69. Kiteishvili); Bøving (70. Fuseini), Ajeti (76. Sarkaria)

Lazio: Provedel - Hysaj, Gila (74. Patric), Romagnoli, Marušić (46. Lazzari); Miliković-Savić (63. Vecino), Cataldi, Alberto; Anderson (46. Zaccagni), Immobile, Pedro (72. Cancellieri)

Fotocredit: GEPA/ADMIRAL