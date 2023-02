Im Hinspiel vergangenen Donnerstag in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim beim 1:0-Heimsieg der Roten Bullen gegen die AS Roma noch mit von der Partie und auf internationaler Bühne sein Comeback feiernd, wird Fernando beim Retourmatch morgen Abend ausfallen.

"Schmerzt natürlich, weil Fernando ein Unterschiedsspieler ist"

Der FC Salzburg muss bei der Mission Achtelfinale nicht nur auf den gesperrten Innenverteidiger Strahinja Pavlovic, sondern auch auf Stürmer Fernando verzichten. Die Salzburger Stürmer-Hoffnung plagt erneut der Oberschenkel.

Chefcoach Matthias Jaissle: "Das schmerzt natürlich, weil Fernando ein Unterschiedsspieler ist. Wir jammern aber nicht und setzen auf unseren gut besetzten breiten Kader."