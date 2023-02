Mit einem 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim ging der FC Salzburg in das heutige Retourmatch im Europa League-Playoff bei der AS Roma im Stadio Olimpico di Roma. Gegen das abgeklärte Team von Coach José Mourinho zeigten die bis auf Routinier & Kapitän Andreas Ulmer durchweg blutjungen Bullen gewohnt Mentalität, Moral & große Gegenwehr, hatten die Überlegenheit des Tabellen-3. der Serie A allerdings anzuerkennen. Um am Ende zwar erhobenen Hauptes, doch auch mit einer 0:2-Niederlage als letzter österreichischer Klub aus dem Europacup auszuscheiden.

Erwies sich wieder als starker Rückhalt: Salzburgs Schlussmann Philipp Köhn, der bei den Gegentoren jedoch machtlos war, tauchten die Schützen doch aus Nahdistanz und frei vor dem 24-jährigen Schweizer WM-Teilnehmer auf.

Köhn & Aluminium "reloaded"

Die Partie begann hektisch und Ibañez sowie Roma-Kapitän Pellegrini sahen bereits nach wenigen Minuten die gelbe Karte und dann wie aus vielversprechender Freistoßposition Amar Dedic den Ball in die Mauer schoss (5.). Auch der Nachschuss von Maurits Kjærgaard, der den Vorzug vor dem Linzer Luka Sučić (Magen-/Darm-Probleme) erhielt, wurde abgeblockt (3.). Dann kam die Kugel zu Noah Okafor, der jedoch, statt selbst zu schießen, quer spielte...da war mehr drin.

Dran waren dann die giftig startenden Mourinho-Mannen und kamen nach einem Eckball von Pellegrini zu einer Mega-Möglichkeit. Über Smalling fand die Kugel den Weg zu Paulo Dybala am hinteren Pfosten, der volley abzog...doch Köhn im kurzen Eck mit der bravourösen Parade, ehe der 29-jährige Argentinier beim Abpraller per Kopfball aus spitzem Winkel die Querlatte traf (11.). Köhn mit Parade & Aluminium...ja bereits bestens bekannt aus dem Hinspiel in der Mozartstadt.

Auch vertraut: das mutige Agieren der Roten Bullen. So ließ die Antwort nicht lange auf sich warten. Wie schon vor einer Woche schaltete sich Rechtsverteidiger Amar Dedic wiederholt in die Offensive ein, zog aus der 2. Reihe ab. Der leicht abgefälschte Schuss fiel urplötzlich Maurits Kjærgaard am Elfer vor den Fußball-Schlappen, doch der 19-jährige Däne schloss bei seinem Dropkick zu überhastet ab, mit rechts links vorbei (15.).

"Speedy"Spinazzola: Antritt & Assist beschert Belotti Führungstor

Mit zunehmender Spieldauer übernahm die AS Roma über Standards die Spielhoheit und erhöhte auch sukzessive - angetrieben von Routinier Dybala - das Tempo...enteilte der italienische Europameister Spinazzola über links Dedic und passte kurz vor der Grundlinie scharf nach innen, wo am Fünfmeterraum Belotti, der für Abraham spielte, die Kugel im Fünfmeterraum über die Torlinie brachte (33.). Fader Beigeschmack: war Belotti bei seinem Kopfball auch noch mit der Hand dran? Fakt: Co-Produktion zweier Akteure, die beim Hinspiel nicht in der Startelf von José Mourinho standen. Damit im Gesamtscore 1:1.

"Uhren auf Null"...doch dann schlug schon wieder der Roma die Stunde, per Konter (!) im eigenen Stadion. Über Pellegrini ging wieder über links die "Post ab" durch "Speedy" Spinazzola, der diesmal Oumar Solet mit Ball überlief und mit seiner Linksflanke den argentinischen Weltmeister Dybala fand. Und der argentinische Ausnahme-Angreifer vollendete den halbhohen Ball per Direktabnahme aus 8 Metern mit dem linken Innenrist zum 2:0 (41.).

Die blutjungen Bullen bestraft durch abgeklärte "Giallorossi" in Halbzeit 1.

Seiwald & Salzburg hielten gegen Zalewksi & AS Roma zwar gewohnt beherzt dagegen, hatten die Abgeklärtheit und individuelle Klasse der Mourinho-Mannen allerdings anzuerkennen.

Munterer Wiederbeginn von unermüdlichem Ulmer & Co.

Mit dem Seitenwechsel sollte auf Salzburger Seite Sučić neuen Schwung bringen. Hinspiel-Goldtorschütze Capaldo bot sich auch sogleich im 16-er aus zentraler Position die Schusschance, doch die vielbeinige Gastgeber-Abwehr blockte ab (46.). Die Mozartstädter machten mutig weiter...der 37-jährige Kapitän Andreas Ulmer mit der feinen Linksflanke an den "2. Pfosten", wo Junior Adamu haarscharf Ball & Tor verpasste (51.).

Es dauerte fast eine Spielstunde, ehe dann die weinroten Gastgeber mal wieder für einen Angriffs-Aufreger sorgten: Bryan Cristante (im Foto unten im Luftduell gegen Bernardo), bereits im Hinspiel einer der stärksten der AS Roma, wurde zu wenig attackiert und "holte einen raus"....Keeper Köhn parierte den "Strahl" des 27-jährigen Italieners mit kanadischen Wurzeln mit Glück & Geschick (59.).

Dann ein vielversprechender Angriff der Salzburger, eingefädelt vom gebürtigen Linzer Ulmer, ehe der Ball über Capaldo zu Okafor kam, dessen Flachschuss jedoch zu zentral und ohne Druck erfolgte - Keeper Rui Patricio sicher (72.).

Mit all ihrer Routinie brachten Pellegrini & Kollegen den 2:0-Heimsieg und damit verbundenen Achtelfinal-Aufstieg bis über die fünfminütige Nachspielzeit ins Ziel. Während die Jaissle-Elf auch in dieser Europacup-Saison aus Champions League (im Herbst) und Europa League (Frühjahr) nicht nur jede Menge Erfahrung sammelte, sondern auch wieder ein Reifezeugnis ablegte und den österreichischen Fußball allerehrenwert repräsentierte. Auf ein Neues in der nächsten Saison!

UEFA-Europa League-Playoff-Rückspiel Donnerstag, 23. Februar 2023, 21:00 Uhr, Stadio Olimpico di Roma, SR: Slavko Vinčić (Slowenien) AS Roma vs. FC Salzburg 2:0 (2:0) AS Roma (5-4-1 defensiv; 3-4-3 offensiv): Rui Patricio- Zalewski (81. Karsdorp), Mancinci, Smalling, Ibañez, Spinazzola - Dybala (90.+3 El Shaarawy), Cristante, Matic, Pellegrini (K, 81. Wijanaldum) - Belotti (87. Abraham). Trainer: José Mourinho. FC Salzburg (4-4-2, Raute): Köhn - Dedic (74. Van der Brempt), Solet, Bernardo, Ulmer (K) - Capaldo (84. Koïta), Gourna-Douath, Kjærgaard (46. Sučić), Seiwald (74. Gloukh) - Junior Adamu, (74. Šeško) Okafor. Trainer: Matthias Jaissle. Bank: Stejskal, Walke (beide TW), Onguéné, Baidoo, Forson. Tore: 1:0 Belotti (33., Spinazzola), 2:0 Dybala (40., Spinazzola) Gelbe Karten: Ibañez (4.), Pellegrini (5.), Spinazzola (54.), Zalewski (74.) / Keine. Schade! Unsere Europacup-Reise endet heuer leider in Rom. #ROMSAL #UEL — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) February 23, 2023 SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty