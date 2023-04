Simon Rolfes lobt sein Team und Trainer Alonso

Foto: FIRO/FIRO/SID

Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes von Bayer Leverkusen hat vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League die Einstellung der Mannschaft gelobt. "Die Motivation, ins Halbfinale einzuziehen, ist riesig", schwärmte der 41-Jährige im Rahmen des Abschlusstrainings vor der "schwierigen und intensiven" Auswärtspartie am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) beim belgischen Vertreter Union Saint-Gilloise (Hinspiel 1:1).

"Wir haben eine gute Ausgangsposition und werden versuchen, das erste Tor zu erzielen", sagte Rolfes, der in diesem "besonderen Spiel" vor allem auch auf die internationale Erfahrung von Cheftrainer Xabi Alonso setzt: "Er hat das alles schon einmal erlebt. Die Erfahrung, die er hat, verkörpert er wie wenige andere."

In der Europa League winkt für Bayer das erste europäische Halbfinale seit 2002, in der Liga hat Bayer die erneute Champions-League-Qualifikation noch im Blick. Nach dem Europapokal-Duell am Donnerstag kommt es am Wochenende zum direkten Duell mit RB Leipzig und damit zum nächsten entscheidenden Spiel. "Es gibt keine Priorisierung. Morgen ist wichtig, Sonntag aber auch", sagte Rolfes.

© 2023 SID