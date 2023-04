Teammanager Erik ten Hag vom englischen Topklub Manchester United hat nach dem deutlichen Aus in der Europa League gegen den FC Sevilla die Charakterfrage gestellt. "Wir müssen besser werden", sagte der Niederländer: "Es geht nicht um spielerische Fähigkeiten, sondern um den Charakter, um Gelassenheit, Lust und Leidenschaft. Sie hatten mehr Siegeswillen, und das kann nicht sein. Ich denke, das ist inakzeptabel."

Die Anweisungen von ten Hag waren vergebens

Nach einem 2:2 im Old Trafford ging United beim Rückspiel beim Tabellen-13. der spanischen Liga mit 0:3 (0:1) unter, leistete sich dabei gleich vor mehreren Gegentreffern grobe Patzer. "Wir waren nicht gut genug, das war offensichtlich, das war klar", sagte ten Hag: "Ich muss den fehlenden Kampf anerkennen, das ist die Wahrheit. Es ist hart."

Seinem Team bleibt nach dem Triumph im Ligapokal allerdings dennoch mit dem FA Cup eine weitere Titelchance. Dort geht es im Halbfinale am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) im Wembley-Stadion gegen Brighton & Hove Albion.

