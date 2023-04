Xabi Alonso führte Bayer ins Europa-League-Halbfinale

Foto: IMAGO/Mika Volkmann/IMAGO/Mika Volkmann/SID/IMAGO/Mika Volkmann

Das Halbfinale der Europa League zwischen Bayer Leverkusen und der AS Rom ist auch in der Ewigen Stadt ein Publikumsmagnet. Für das Hinspiel im Stadio Olimpico am 11. Mai ist der Heimbereich bereits ausverkauft, am Mittwochabend waren vier Stunden nach dem Start des freien Verkaufs über 60.000 Tickets vergriffen.

Die Leverkusener Fans haben ab Donnerstagmittag die Chance, Tickets aus dem Auswärtskontingent zu erwerben. Der Bundesligist bietet die Karten ab 12.00 Uhr an.

In Leverkusen waren die knapp 30.000 Tickets für das Rückspiel (18. Mai) vor wenigen Tagen innerhalb von 90 Minuten verkauft worden. Für die Werkself ist es das erste europäische Halbfinale seit 21 Jahren. Rom hatte in der vergangenen Saison die Conference League gewonnen und damit seinen ersten internationalen Titel seit 61 Jahren gefeiert. Nun strebt der Klub auch eine Klasse höher den Finalsieg an.

