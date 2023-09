Schwarz-Weiß gegen die Reds: Zum Auftakt der UEFA Europa League Gruppenphase trifft der LASK auf den FC Liverpool. Nach einem Jahr Abstinenz sind die Stahlstädter zurück im Europacup und feiern dabei eine Premiere. Zum ersten Mal findet eine Gruppenphase in einem europäischen Wettbewerb in der neuen Raiffeisen Arena, die international „Oberösterreich Arena“ heißt, statt.

Die Rollen vor dem Duell mit dem 19-maligen englischen Meister sind klar verteilt. Die Vergangenheit hat aber gezeigt, dass der LASK sich in den europäischen Bewerben sehr gut präsentieren kann. In den letzten Jahren kam es bereits zum Aufeinandertreffen mit Manchester United und den Tottenham Hotspur, als die Athletiker jedoch auf die Unterstützung der Fans verzichten mussten. Morgen kommt es jedoch anders, wenn die Mannschaft von LFC-Trainer Jürgen Klopp in der ausverkauften Oberösterreich Arena antreten muss.

Rückenwind und Heimstärke

Der LASK ist seit sieben Spielen ungeschlagen und legte am vergangenen Wochenende beim 3:1-Auswärtssieg in Klagenfurt eine gelungene Generalprobe hin. Auch der FC Liverpool ist gut in die Saison gestartet. So haben Mohamed Salah und Co. in der Premier League noch keines ihrer fünf Spiele verloren (vier Siege, ein Unentschieden).

In seiner neuen Heimat verlor der LASK bisher lediglich zwei Begegnungen. Das Aufeinandertreffen mit dem FC Liverpool wird diese Heimstärke aber vor eine neue Herausforderung stellen. Der Abwehrreihe von LASK-Cheftrainer Thomas Sageder wird ein arbeitsreicher Abend bevorstehen, wenn am Donnerstag der 300-Millionen-Angriff aus England aufläuft.

Cheftrainer Thomas Sageder vor dem Spiel gegen den FC Liverpool:

„Meine Mannschaft macht einen motivierten und konzentrierten Eindruck. Mit dem FC Liverpool treffen wir auf einen starken Gegner. Wir wissen, was auf uns zukommt, aber konzentrieren uns und unsere Leistung. Wir sind bereit und freuen uns auf das Spiel.“

Foto: Harald Dostal / www.sport-bilder.at