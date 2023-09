Nachdem der SK Sturm Graz in der Vorsaison in der Europa League-Gruppenphase all seine 3 Heimspiele gewann und dabei ohne Gegentor blieb, kassierte der österreichische Vizemeister aus der Steiermark zum Auftakt der neuen Saison in Gruppe D gegen das portugiesische Schwergewicht Sporting CP aus Lissabon eine 1:2-Niederlage in der ausverkauften Merkur Arena in Graz Liebenau. Die 1:0-Führung konnte das Team von Cheftrainer Christian Ilzer nicht "nach Hause" bringen, darf dennoch stolz auf die gezeigte Leistung sein. Nachfolgend STATEMENTS.

„Die Jungs haben viel investiert und viel richtig gemacht"

Christian Ilzer (Cheftrainer SK Sturm Graz): „Die Jungs haben viel investiert und viel richtig gemacht. Am Ende stehen wir mit leeren Händen da, das ist sehr bitter. Es war ein Spiel, wo viel Taktisches neutralisieren stattgefunden hat. Wir gehen im richtigen Zeitpunkt in Führung, einer Phase, wo Sporting besser wird.

Gleich darauf war wieder eine sehr druckvolle Phase von Sporting, die wir gut überstehen und dann hat man das Gefühl, dass wir hier gewinnen können. Dann kassieren wir noch die zwei Tore, darum sind wir sehr enttäuscht.“

Stefan Hierländer (Kapitän SK Sturm Graz): "Es ist halt bitter wenn man dieses Spiel am Ende verliert. Wir haben es mit der Führung in der Hand gehabt, es hat nicht geklappt - wir werden das morgen analysieren."

"Wir haben Charakter gezeigt und viel Energie ins Spiel gesteckt"

Kjell Scherpen (Torhüter SK Sturm Graz) über...

…die Niederlage: „Es war unnötig. Wir haben Charakter gezeigt und haben viel Energie ins Spiel gesteckt. Es war ein guter Gegner, aber wenn man 1:0 in der zweiten Halbzeit vorne ist, im eigenen Stadion mit den Fans, dann sollte man das Spiel gewinnen. Am Ende sind es null Punkte und wir sind natürlich enttäuscht. “



…seine eigene Leistung: „Sie haben Qualität und eine gute Offensive. Ich konnte ein paar Bälle halten und dem Team helfen, aber schlussendlich bekommen wir zwei Tore und haben null Punkte. Am Ende hat man von gehaltenen Bällen nichts.“

"Wir müssen fokussierter in Spielen gegen große Gegner sein“

William Bøving (1:0-Torschütze SK Sturm Graz) über...

…das Spiel: „Es ist frustrierend, denn wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wir waren 1:0 in Führung und bekommen den Boost durch den Glauben aller, wir können Punkte mitnehmen, daher ist es frustrierend. Sie (Sporting, Anm.) haben mit dem 1:0 einen Weckruf bekommen und natürlich wollten sie aus ihrer Sicht das Spiel gewinnen.

Wir müssen lernen, die Räume zu schließen. Sie waren gut darin, unsere Räume zwischen den Linien und im Strafraum zu finden. Wir müssen fokussierter in diesen Spielen gegen große Gegner sein. Wir müssen daraus lernen.“



…Spiele in der UEFA Europa League: „Ich liebe diese Spiele. Das ist, wofür man spielt. Gegen große Gegner, gute Spieler und die Atmosphäre ist anders in der Nacht. Die Mannschaft liebt es auch und die Fans ebenso. Ich habe jetzt ein paar Tore in der Europa League geschossen und ich hoffe, noch mehr zu schießen.“

"Dass man es nicht über Zeit bekommen hat, ist bitter"

Peter Stöger (Sky Experte) über...

…die Leistung von Sturm Graz: „Sporting hat mehr Spielanteile gehabt, war klarer in den Aktionen und vor dem Tor. Die Grazer haben mit Scherpen einen sehr guten Torhüter gehabt mit einer einzigen Unsicherheit, die dann das Spiel gedreht hat. Es ist bitter, weil die Grazer in Führung waren und man weiß, was sie in der Lage sind auf die Beine zu stellen, wenn sie in Führung sind. Dass man es nicht über die Zeit bekommen hat, ist bitter.“

UEFA-Europa League, Gruppe D

SK Sturm Graz - Sporting CP 2:1 (0:0)

Torfolge: 1:0 Bøving (58.), 1:1 Gyökeres (76.), Diomande (85.)

Stadion Graz Liebenau, Donnerstag, 21.09.2023, 21 Uhr,SR Dabanovic/MNE

Statements: Sky Sport Austria

Fotocredit: RiPu-Sportfotos