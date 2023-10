Nach der 1:3-Heimniederlage in Gruppe E der UEFA Europa League gegen den FC Liverpool verlor der LASK auch seine 2. Partie, mit 0:1 auswärts beim FC Toulouse in Frankreich. Nachfolgend Statements zur Partie aus dem Linzer Lager.

„Das angekündigte Spiel war auf Augenhöhe"

Thomas Sageder (Trainer LASK):

…über die Leistung seiner Mannschaft: „Das angekündigte Spiel war auf Augenhöhe. Am Ende haben die Anzahl der Tore entschieden. Wir haben in der 2. Halbzeit richtig dicke Sitzer gehabt und haben die nicht genutzt. So fahren wir ohne Punkte zurück nach Österreich.“

…über die vergebenen Chancen: „Da ärgere ich mich natürlich. Das sind ja richtig, richtig große Chancen. Aber wir haben uns auch im Sommer entschieden, dass wir mit jungen Talentierten offensiv arbeiten wollen. Das gehört genauso dazu, wie letzte Woche Tobi Lawal. Anschreien hilft da nichts. Druck machen auch nicht. Das kann man nur aufarbeiten und weitermachen und ich bin überzeugt, dass sie wieder treffen werden.“

…über die Standards: „Hier haben wir auch große Möglichkeiten gehabt, aber das hat der Gegner gut wegverteidigt. Auch das gilt es wieder zu verbessern.“

…über das Match gegen Gilloise: „Man hat gesehen, dass die Spiele gegen Toulouse und Gilloise zuhause wichtig sind. Wir müssen in diesen Spielen punkten. Ansonsten wird es schwierig, europäisch zu überwintern.“

"Haben zwei Hunderter gehabt"

Ivan Ljubic (Spieler LASK):

…auf die Frage, wie ärgerlich die Niederlage ist: „Sehr ärgerlich, vor allem nach der 1. Halbzeit, wo wir zwei Hunderter gehabt haben. Sehr schade. Es war eine sehr gute Leistung von uns und wir hätten uns mindestens einen Punkt verdient. Aber so ist das leider.“

…auf die Frage, wie es war, ins Spiel zu finden: „Ich habe mich gut gefühlt. Es fehlen ein paar Einsätze, das habe ich in den letzten Minuten gefühlt. Aber es war trotzdem eine gute Leistung von mir und der ganzen Mannschaft.“

…auf die Frage, was gefehlt hat: „Im letzten Drittel hat oft der letzte Ball gefehlt. Wir waren gut im Ballbesitz bis zum letzten Drittel. Trotzdem haben wir zweimal ein so gut wie klares Tor verschossen. Das ist dann sehr ärgerlich.“

…weiter über die Leistung im Spiel: „Das war ein wichtiges und richtungsweisendes Spiel für uns heute. Natürlich wollen wir an die Leistung heute anknüpfen.“

"Aber ich bin richtig stolz auf die Mannschaft"

Tobias Lawal (Torhüter LASK):

…über die Gründe der Niederlage: „Schwer zu sagen so kurz nach dem Spiel. Es war ein richtiger Fight heute. Da sind wir extrem enttäuscht, mit einer Niederlage nach Hause zu fahren. Aber ich bin richtig stolz auf die Mannschaft. Die haben die Torchancen genutzt vorm Tor und wir nicht und deshalb gehen wir als Verlierer vom Platz.“

…über die Teamleistung: „War trotzdem gut. Wir haben zwei gute Torchancen gehabt, der Gegner auch. Sie haben ein Tor geschossen aber wir nicht. Wenn wir da unsere Chancen besser nutzen, nehmen wir das Unentschieden mit. Aber was sie an Qualität auf den Platz bringen, haben sie uns schon vor Herausforderungen gestellt.“

…über seinen Schnitzer am Wochenende: „Es passieren Fehler genauso. Ich versuche so schnell wie möglich daraus zu lernen und so schnell wie möglich wieder anzupacken. Das ist mir heute gut gelangen und ich kann mit einer guten Brust ins nächste Spiel gehen.“

"Toulouse war keine Häuser besser"

Alfred Tatar (Sky Experte) über die Niederlage des LASK: „Man hätte diese Chancen nutzen müssen und Toulouse war keine Häuser besser. Die zwei Spiele gegen Saint-Gilloise entscheiden darüber, ob der LASK europäisch überwintert oder nicht.“

FC Toulouse – LASK Linz 1:0 (1:0)

Donnerstag, 05.10.2023 (21:00 Uhr), Stadium de Toulouse (Toulouse), Z: 22.000, SR: Nick Walsh

Tor: 1:0 Suazo (31.)

