Am vierten Spieltag der UEFA Europa League-Saison 2023/24 trifft der LASK am Donnerstag (ab 18.45 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER) auf den belgischen Tabellenführer Royale Union Saint-Gilloise. Zwei Wochen nach der unglücklichen, späten 1:2-Niederlage in Anderlecht besteht für die heimstarken Linzer um Kapitän Robert Žulj in der heimischen Oberösterreich Arena die Chance zur Revanche.

LASK nach Siegen über nationales Spitzen-Duo FC Salzburg & SK Sturm Graz mit Rückenwind

Trotz großteils guter Leistungen wartet der LASK nach drei Runden noch auf den ersten Punktgewinn in der Europa League. Im ersten Aufeinandertreffen mit Royale fehlten nur wenige Minuten zum Sieg, ehe die Belgier mit zwei späten Treffern das Spiel noch drehen konnten. Dennoch sind die Chancen auf einen Verbleib im Europacup intakt, mit einem Sieg gegen Saint-Gilloise wäre das Rennen um einen Platz in den Top drei der Gruppe E wieder völlig offen. Zuletzt konnten die Linzer in der Meisterschaft mit zehn Punkten aus vier Spielen und Siegen gegen Sturm und Salzburg viel Selbstvertrauen tanken.

Auch die Belgier präsentierten sich in den vergangenen Wochen in starker Verfassung. Royale konnte die jüngsten sechs Pflichtspiele gewinnen, am Wochenende feierte die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin einen 2:1-Heimerfolg über Club Brügge. Angreifer Mohamed Amoura traf dabei doppelt. In der Europa League rangiert der Klub aus der Region Brüssel-Hauptstadt mit vier Zählern auf Platz zwei.

Linzer vertrauen erneut auf Heimstärke

Der LASK, bei dem weiter verletzungsbedingt Wiesinger & Taoui fehlen, darf gegen Saint-Gilloise erneut auf seine starke Heimbilanz bauen. In der Liga blieb man heuer in sieben Partien bei fünf vollen Erfolgen ohne Niederlage. Insgesamt mussten die Schwarz-Weißen seit dem Einzug in die Oberösterreich Arena in Linz in 16 Pflichtspielen erst drei Niederlagen gegen Salzburg (2) und Liverpool hinnehmen. Elf Matches wurden gewonnen.

Seit der Rückkehr in den Europacup 2017 sprangen in 21 internationalen Auftritten vor eigenem Publikum (inklusive Qualifikation) insgesamt 14 volle Erfolge und drei Unentschieden heraus.

"Wenn wir an letzten Leistungen anschließen, bin ich guter Dinge, dass wir die ersten drei Punkte in der Europa League einfahren können"

LASK-Cheftrainer Thomas Sageder zum Spiel:

„Wir glauben weiter fest an unsere Chance, im Europacup zu überwintern und gehen mit viel Zuversicht in die Partie. Man hat im Hinspiel gesehen, dass Saint-Gilloise über viel Qualität verfügt, wir aber definitiv in der Lage sind, da mitzuhalten. Wenn wir an die letzten Leistungen anschließen, bin ich guter Dinge, dass wir die ersten drei Punkte in der Europa League einfahren können.“

Fotocredit: IMAGO/Photo News