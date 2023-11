Am vierten Spieltag der UEFA Europa League-Saison 2023/24 war der bis dato noch punktlose Tabellenletzte der Gruppe E, LASK, gegen Royale Union Saint-Gilloise in Zugzwang. Gegen den derzeitigen Spitzenreiter der belgischen Jupiler Pro League hatten die Linzer außerdem noch eine "Rechnung offen", ließen sich Kapitän Robert Žulj & Co. doch vor zwei Wochen beim Hinspiel in der Schlußphase bei der 1:2-Niederlage noch einen 1:0-Vorsprung nehmen. Heute gelang in der Oberösterreich Arena die Revanche, wurde ein verdienter 3:0-Heimsieg gefeiert, sodass die Chance lebt, im Europacup zu überwintern.

Robert Žulj machte mit seinem Treffer zum 3:0 endgültig den "Sack zu" für die ersten Punkte des LASK in dieser Europa League-Saison. Die Linzer überrollten den belgischen Spitzenreiter eindrucksvoll in ihrer heimischen "Festung".

LASK mit unveränderter Startelf

"Never change a winning team" sagte sich LASK-Trainer Thomas Sageder und schickte gegen das Team um den 50-jährigen Stuttgarter Alexander Blessin (seit Sommer Cheftrainer beim belgischen Vizemeister) die gleiche Startelf ins Geschehen, die am Sonntag den österreichischen Vizemeister & ÖFB-Cup-Sieger SK Sturm Graz an gleicher Wirkungsstätte mit 3:1 besiegte.

Nachdem sich beide Teams erstmals taxierten hatte der Dritte der ADMIRAL Bundesliga den ersten nennenswerten Angriffs-Akzent. Und wieder hatte Hinspiel-1:0-Torschütze Moses Usor seinen Anteil, dass die Linzer erneut vorlegten. Der 32-jährige Engländer Christian Burgess warf sich dem Schussball des 21-jährigen Nigerianers, dessen Leihvertrag Ende des Jahres ausläuft (Slavia Prag), entgegen, bekam den Ball an die Hand. Elfmeter! Den, nachdem Kapitän Žulj zuletzt gegen Sturm Graz vergab, diesmal Sascha Horvath trat und souverän mit rechts platziert halbhoch in die rechte Ecke verwandelte - 1:0 (25.), Uhrzeit: 19:08! Gründungsjahr des LASK.

Die Oberösterreicher wollten nachlegen, doch der 16-Meter-Schussball von Talovierov zu zentral, wobei Keeper Moris dennoch nachzufassen hatte (35.).

Hinspiel-Torschütze Moses Usor war auch beim zweiten Duell mit dem belgischen Vorjahres-Vizemeister ein ständiger Unruheherd und beschäftigte die Gäste.

Aufregung vor der Pause im belgischen 16-er - Ball im Tor und an Hand

Dann Doppelchance für Usor und Žulj nach Fauxpas von Burgess, ehe Usor nochmal zum Nachschuss kam und vollendete (38.). Doch es folgte der VAR-Check. Nicht wegen dem Abseits von Usor beim Tor, sondern dem Handspiel von Burgess beim Nachschuss von Žulj, was der italienische Referee Simone Sozza jedoch nicht als strafbares Handspiel ahndete und den Arm als angelegt ansah. Kein zweiter Elfmeter somit für den LASK, stattdessen Abseits Usor.

Der dann jedoch in der Nachspielzeit von Halbzeit 1 an einer gepflegten Kombination mit Zulj beteiligt war, ehe Endabnehmer Ballo mit seinem "Strahl" Gäste-Goalie Moris prüfte.

LASK-Premierentor von Taloverov beschert Linzern 2:0-Pausenführung

Bei der anschließenden Cornerball-Variante von rechts, kurz ausgeführt, war Maksym Taloverov nach gefühlvoller Horvath-Hereingabe per Kopfball zu seinem Premierentreffer im 27. Pflichtspieleinsatz für den LASK zur Stelle und reckte sich am höchsten. 2:0-Pausenführung für die Linzer.

Die nach Wiederbeginn weiter eine reife, kompakte und disziplinierte Darbietung ablieferten. Allerdings auch in der 64. Minute durchatmeten. Ziereis fiel zwar im eigenen Sechzehner mit der Hand auf den Ball, doch der belgische Angreifer stand zuvor im abseits, sodass der VAR zugunsten der Linzer entschied.

Mit einer reifen, couragierten Leistung besiegte der LASK verdientermaßen Royal Union Saint-Gilloise und ist nunmehr nur noch einen Zähler hinter den Belgiern.

Žulj besiegelt ersten Sieg, der jedoch nur FC Liverpool-Niederlage in Toulouse getrübt wird

Die dann kurz nach Beginn der Schlussviertelstunde für die Entscheidung sorgten. Wieder Mal durch ihren Kapitän Robert Žulj. Nachdem im Anschluss an einen Freistoßball aus dem Halbfeld der aufgerückte Innenverteidiger Philipp Ziereis per Kopfball die Torlatte traf, schob der 31-jährige den zurückprallten Ball per Abstauber zum 3:0 müheloss ins Gäste-Gehäuse (77.). Während die Belgier resignierten, wollten die Linzer weiter was fürs Torverhältnis tun, doch der eingewechselte Florian Flecker vergab aus aussichtsreicher Position (84., drüber).

Am Ende ein verdienter Sieg, der jedoch durch die überraschende Niederlage von Gruppen-Leader Liverpool getrübt wurde, der in der Parallel-Partie mit 2:3 beim FC Toulouse unterlag. Nach vier Spieltagen bleibt der LASK auf Rang 4 (3 Punkte), davor Union Saint-Gilloise (4) und der FC Toulouse (7), der am 14. Dezember im letzten Spiel der Gruppenphase in Linz gastiert (18:45 Uhr). Rang 3 berechtigt zum "Umstieg" auf die Conference League im Frühjahr!

"Dieser Sieg gibt uns enorm viel Kraft und wir glauben weiter fest an unsere Chance, im Europacup zu überwintern"

Cheftrainer Thomas Sageder zum Spiel: „Ich bin extrem stolz auf die Mannschaft. Wir haben heute über 90 Minuten eine hervorragende Leistung geboten und auch in dieser Höhe völlig verdient gewonnen. Dieser Sieg gibt uns enorm viel Kraft und wir glauben weiter fest an unsere Chance, im Europacup zu überwintern."

Ein fantastischer Auftritt unserer Schwarz-Weißen wird mit einem 3:0-Sieg gegen den belgischen Tabellenführer Saint-Gilloise belohnt 💪⚽️

Zum Spielbericht: https://t.co/DlsJ55vZXI #ASKRUSG #UEL pic.twitter.com/L8p41OUPlW — LASK (@LASK_Official) November 9, 2023

UEFA Europa League Gruppe E, 4. Spieltag

Donnerstag, 09.11.2023, 18:45 Uhr, Oberösterreich Arena, Z: 16.000; SR: Simone Sozza/ITA

LASK - Royale Union Saint-Gilloise 3:0 (2:0)

LASK (3-4-3): Lawal; Ziereis, Andrade, Taloverov; Stojkovic (75. Flecker), Ljubic (87. Jovicic), Horvath, Bello (75. Renner); Mustapha (75. Ljubičić), Žulj (K), Usor (82. Balic). Trainer: Thomas Sageder.

Union Saint-Gilloise (3-4-3): Moris (K) - MacAllister, Burgess, Machida - Castro-Montes (58. Terho), Vanhoutte (58. Sadiki), Amani, Lapoussin- Amoura (58. Rasmussen), Eckert (46. Rodriquez), Puertas (76. Teklab). Trainer: Alexander Blessin.

Torfolge: 1:0 Horvath (25., Handelfmeter), Taloverov (45.+3, Kopfball, Horvath), 3:0 Žulj (77., Ziereis)

Gelbe Karten: Ljubic (18., Foulspiel), Trainer Sageder (28., SR-Kritik), Stojković (48., Foulspiel) / Puertas (71., Foulspiel).

