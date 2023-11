Am Donnerstagabend traf der SK Sturm Graz in der Europa League Gruppe D auswärts auf Atalanta Bergamo. Es galt nach den beiden Niederlagen in der Meisterschaft den Kampf anzunehmen, um gegen die Serie A-Mannschaft zu bestehen. Begleitet wurden die Steirer von über 800 Fans in die Lombardei, sie standen im strömenden Regen auf einer unüberdachten Tribüne. Vor der Pause war der österreichische Vizemeister ein ebenbürtiger Gegner, nach dem Seitenwechsel dominierten die Italiener das Geschehen auf dem tiefen Platz und gewannen letztendlich verdient mit 1:0.

Szymon Włodarczyk und die Offensive des SK Sturm hatte es schwer bei Atalanta Bergamo - die Italiener zeigten eine beeindruckende Defensivleistung

Kompakte Defensivarbeit auf beiden Seiten

In diesem spannenden Duell zeigten beide Teams in der ersten Halbzeit beherzten Einsatz und taktische Raffinesse. Sturm Graz präsentierte sich von Beginn an mutig und ambitionsgetrieben. Mit langen Ballstafetten und Flankenbällen ins Zentrum setzten sie die "Bergamaschi" frühzeitig unter Druck. Die Italiener hingegen zeigten das Klischee des italienischen Fußballs und ließen die Grazer vorerst das Spiel gestalten.

Die Ilzer-Schützlinge bewiesen nicht nur ihre Vorliebe für schnelles Aufbauspiel, sondern behielten auch stets die Verteidigung im Auge. Die "Blackies" agierten aggressiv und präsent in den Zweikämpfen, was den Italienern den Vorwärtsgang erschwerte. In der taktischen Ausrichtung zeigten sich die Gäste hochstehend und mutig, was ein unterhaltsames Spiel brachte.

Die erste große Chance für Atalanta ergab sich nach einer Viertelstunde aus einem Freistoß, den Koopmeiners geschickt herausholte. Ein raumgreifender Diagonalball und eine Kopfballablage von Marten de Roon führten zu einer vielversprechenden Situation, doch Rafael Tolói setzte den Ball über das Quergebälk. Auch die Steirer kamen in der Folge zu mehreren Halbchancen.

Trotz intensiven Regens und einem tiefen Terrain glichen sich die Spielanteile aus. Beide Teams zeigten sich in der Offensive aktiv, vermieden jedoch größere Risiken, um nicht in einen Rückstand zu geraten. Die Abstimmungsprobleme im Angriffsdrittel verhinderten vor der Pause einen entscheidenden Pass auf beiden Seiten und die Defensivketten blieben weitgehend stabil.

Fünf Minuten nach der Pause führt Atalanta

Die 48. Minute brachte einen kontroversen Moment, als die Hausherren einen Elfmeter forderten. Nach dem VAR-Check entschied der Schiedsrichter jedoch gegen einen Strafstoß, was zu aufgeregten Reaktionen auf und neben dem Platz führte. Die "Blackies" hielten das hohe Tempo bei und investierten mehr in ihre Offensive. William Bøving verpasste jedoch eine vielversprechende Einschussposition mit einem Luftloch beim Volley-Versuch aus 15 Metern. Atalanta wirkte zu Beginn der zweiten Hälfte jedoch bissiger und aggressiver, während die Grazer zwar wachsam blieben, jedoch immer mehr in die Defensive gedrückt wurden.

In der 61. Minute brach dann der Jubel im Stadio di Bergamo aus: Berat Djimsiti nutzte nach einem Eckball die Verwirrung am langen Pfosten und erzielte das 1:0.

Wechsel bei den "Schwoazn" - Horvat brachte neuen Schwung

Sturm Graz reagierte, brachte frischen Wind ins Spiel, doch die Bergamasken blieben bissig und spielten weiterhin auf die Entscheidung. Die Grazer, zunehmend müde wirkend, hatten Schwierigkeiten, den Druck der Italiener zu kontrollieren.

Tomi Horvat belebte das Grazer Spiel mit seinem Einsatz, sorgte für Betrieb, doch die Automatismen funktionierten nicht mehr so gut wie in der ersten Halbzeit. Atalanta drängte auf die Entscheidung, während Sturm Graz zeitweise förmlich nach Entlastung lechzte.

In den letzten Minuten blieben die Grazer ohne Abschluss auf das gegnerische Gehäuse. Die Lombarden waren dem zweiten Treffer näher als Sturm dem Ausgleich. Kjell Scherpen bewahrte sein Team in der Schlussphase mit einer beeindruckenden Parade vor dem zweiten Gegentor.

Das Spiel endete 1:0 für Atalanta Bergamo, das damit fix für den Aufstieg qualifiziert ist. Sturm trifft in der nächsten Runde am 30. November auf Rakow und kann in diesem Spiel wichtige drei Punkte für das Überwintern im Europacup holen.

Europa League Gruppe D - 4. Runde

Atalanta Bergamo - SK Sturm Graz 1:0 (0:0)

Bergamo, Gewiss Stadium, Donnerstag, 09.11.2023, 21 Uhr, 15.000 Zuschauer (ausverkauft), SR: Jérôme Brisard/FRA

Atalanta Bergamo: Musso - Toloi (K), Kolasinac, Djimsiti - Zappacosta (Hateboer 46.), De Roon, Ederson, Bakker (Holm 88.) - Koopmeiners (Miranchuk 86.) - Lookman (Pasalic 62.), Scamacca (Muriel 62.)

SK Sturm Graz: Scherpen - Gazibegovic, Affengruber (Fuseini 79.), Wüthrich, Schnegg (Dante 86.) - Gorenc Stankovic (K), Lavalée - Böving (Horvat 60.), Wlodarcyk (Teixeira 60.), Prass - Sarkaria.

Tor: 1:0 Djimsiti (50.),

Fotocredit: IMAGO/Sportimage