Nach der bitteren 0:1 Heimpleite (Spielbericht) gegen den polnischen Meister Rakow Czestochowa ist man beim SK Puntigamer Sturm Graz sehr enttäuscht. Sturm verpasst den Europa League-Aufstieg nach schwacher Leistung. Um Platz drei und Weiterkommen in der Conference League zu sichern, müssen die Blackies am letzten Spieltag zittern. Ein Tor Vorsprung – es kommt zum entscheidendenden Fernduell in Lissabon und bei Rakow gegen Atalanta. Was sagt Sportchef Andreas Schicker dazu?

Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport:

zum Spiel gegen Rakow..

"Natürlich haben wir uns den Abend heute anders vorgestellt. Wir sind unmittelbar nach dem Spiel sehr enttäuscht. Die Niederlage war nicht unverdient, Rakow war über weite Phasen des Spiels einfach besser. Es hat einige Schlüsselsituationen gegeben, die nicht auf unsere Seite gekippt sind. Die Entstehung zum Tor - wir haben nach einem Angriff den Ball verloren - war auch sinnbildlich. Der Gegentreffer ist sehr spät gefallen, wir haben dann nicht mehr reagieren können."

zum Endspiel gegen Sporting Lissabon...

"Wir sind jetzt Dritter, haben ein Endspiel um den dritten Platz in Lissabon. Diese Chance werden wir wahren und in Lissabon noch einmal alles reinhauen!"

Foto: Ripu-Sportfotos