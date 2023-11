Der LASK gastierte am 5. Spieltag der Europa-League-Gruppenphase beim FC Liverpool und die Oberösterreicher standen angesichts der Tabellensituation in der Gruppe E unter ordentlich Zugzwang. Geht das Gastspiel an der Anfield Road verloren und Union Saint-Gilloise gewinnt das Parallelspiel gegen den FC Toulouse gäbe es für die Schwarz-Weißen keine Chance mehr aufs internationale Überwintern. Doch auch wenn die Sageder-Elf mit 0:4 bei den "Reds" unterlag, lebt die Hoffnung international zumindest im neuen Jahr in der Conference League zu spielen, da die Parallel-Partie in Toulouse 0:0 endete.

Doppelschlag von Liverpool in Anfangsphae sorgte früh für klare Verhältnisse

Vor einer großartigen Kulisse und einem Rasen an der Anfield Road, welchen es normal um diese Jahreszeit nur über die Playstation zu finden gibt, fanden die Gastgeber erwartungsgemäß schnell und gut in die Partie. Praktisch von der ersten Minute weg standen die Linzer unter Druck, versuchten sich aber immer wieder spielerisch zu befreien und das gelang den Oberösterreichern in der Anfangsphase auch phasenweise gut.

Die erste große Möglichkeit hatten dann aber trotzdem die Reds! In der elften Minute scheiterte Gakpo aus aussichtsreicher Position nur knapp und nur eine Minute später war der Bann dann auch gebrochen. Nach Vorarbeit von der rechten Seite, war Diaz per Kopf zur Stelle und der Kolumbianer markierte das frühe 1:0 und in dieser Tonart ging es auch weiter. Liverpool drückte aufs Tempo und erhöhte in der 15. Minute auf 2:0. Salah mit dem Assist und der 28-jährige Niederländer Gakpo war zur Stelle.

Nach diesem Doppelschlag gelang es dem LASK aber das Spielgeschehen etwas zu neutralisieren und auch selbst wieder mehr für die Offensive zu tun. Bei zwei, drei Möglichkeiten waren die Linzer aber einfach zu inkonsequent - zu wenig für einen Torerfolg gegen Liverpool. Gegen Ende der ersten Halbzeit ließ Salah noch eine sehr gute Möglichkeit auf das 3:0 liegen – es blieb aber dabei. Mit zwei Toren Vorsprung ging die Elf von Jürgen Klopp in die Kabine.

Auch im zweiten Durchgang die Reds klar feldüberlegen und mit weiteren Treffern

Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Liverpool klar überlegen und der LASK kaum am Ball. Nach einem Foul von Lawal im Strafraum, gab es folgerichtig Elfmeter - Salah ließ sich die Chance nicht nehmen und stellte auf 3:0. Nach einer sehr guten Chance von Ljubicic auf den Ehrentreffer waren aber die Hausherren sofort wieder tonangebend und der LASK unter Druck.

Im weiteren Verlauf viele Wechsel auf beiden Seiten und die Luft war im Grunde raus. Der LASK verkaufte sicher aber trotzdem gut und wollte unbedingt den Ehrentreffer erzielen. Chancen dazu gab es im zweiten Abschnitt genug, doch am Ende fehlte auch ein wenig das Glück. Den Schlusspunkt setzte dann Gakpo in der Nachspielzeit mit einem trockenen Abschluss aus halblinker Position zum 4:0.

Der LASK musste sich an der Anfield Road mit 4:0 geschlagen geben - nahm aber sehr viel Erfahrung im Gepäck mit nach Linz und kann stolz sein, auf die vielen mitgereisten Fans, die 90 Minuten für eine sensationelle Stimmung auf den Rängen gesorgt hatten.

Auch, wenn dieses Spiel heute verloren geht: Es wird uns noch ewig in Erinnerung bleiben ⚫️⚪️

FC Liverpool – LASK 4:0 (2:0)

Donnerstag, 30.11.2023 (21:00 Uhr), Anfield Road (Liverpool), SR: Urs Schnyder

FC Liverpool: Kelleher; Gomez, Konate (Alexander-Arnold, 56.), Quansah, Tsimikas (Chambers, 82.); Gravenberch (Bradley, 82.), Endo, Elliott; Salah (Jones, 56.), Gakpo, Diaz (Nunez, 56.).

LASK: Lawal; Talovierov (Havel ,60.), Andrade, Ziereis; Bello (Renner, 60.), Ljubic, Horvath, Stojkovic (Flecker, 61.); Zulj, Usor, Ljubicic (Mustapha, 60., Kone, 74.).

Torfolge: 1:0 Diaz (12.), 2:0 Gakpo (15.), 3:0 Salah (51.), 4:0 Gakpo (92.)

Gelbe Karte: Talovierov (59.)

