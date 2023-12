Die wichtigsten Statements zur Spätpartie des 5. Spieltages der UEFA Europa League zwischen dem FC Liverpool gegen den LASK LASK auf Sky Sport Austria.

Hatte den verdienten Sieg der Red neidlos anzuerkennen, doch war begeistert von dem Support der zahlreich mitgereisten LASK-Fans: Cheftrainer Thomas Sageder.

Thomas Sageder (Trainer LASK):

…über das Spiel: „Wir haben verdient verloren. Und leider auch kein Tor erzielt. Ich glaube, wenigstens das hätten wir uns heute verdient gehabt. Die Fans waren unfassbar. Am Anfang war es brutal offen. Da war bei uns das Visier völlig nach oben geklappt. Wir wussten natürlich, dass wir Räume öffnen, aber auch, dass wir Räume bespielen werden. Wir haben nicht nur diese Chancen oder Schüsse auf das Tor gehabt, sondern auch extrem viele Chancen oder aussichtsreiche Situationen, wo der letzte Kontakt nicht gut genug war. Wenn wir da etwas machen, ist es natürlich spannend, so war es dann leider sehr schnell ein 2:0 Rückstand. Das hat man dann schon gemerkt, dass uns das irgendwo im Spiel gebremst hat.“



…über den Qualitätsunterschied zwischen dem LASK und Liverpool: „Eine andere Welt sind sie nicht ganz. Beim Akzeptieren tue ich mir auch schwer. Ich denke mir immer wieder, dass es bei jedem Gegner irgendwo möglich wäre und etwas geht, wenn du ein bisschen Spielglück hast. Heute war das einfach nicht so.“



…vor dem Spiel auf die Frage, ob es ein Wunder für einen Sieg braucht: „Ein Wunder braucht es nicht. Wir sind ja nur zum Fußballspielen hier. Trotzdem ist es eine richtig schwierige Aufgabe für uns. Im Fußballspiel gibt es immer eine kleine Möglichkeit, dass du gewinnen kannst und wir wollen da alles versuchen, dass wir irgendetwas nach Linz mitnehmen.“

Sascha Horvath (Spieler LASK):

…über das Spiel: „Sie waren einfach besser als wir. Wir hatten aber trotzdem in der ersten Halbzeit ein paar Halbchancen, wenn wir da den ersten Kontakt besser haben, laufen wir alleine auf das Tor. So sorgen wir wenigstens für Unruhe. Die letzten 20 Minuten haben wir wieder unser Gesicht gezeigt. Klar haben sie da vielleicht etwas zurückgeschaltet, aber wir haben trotzdem wieder mutig gespielt, das, was wir können, und darauf können wir stolz sein. Am Sonntag müssen wir einfach den Frust rauslassen und die drei Punkte holen.“



…über die Fans: „Ich glaube, die Fans feiern noch immer. Das ist überragend heute. Die haben 90 Minuten einfach herumgeschrien wie Verrückte, das war richtig geil.“



…über die Qualität von Liverpool: „Am Anfang hatten wir zwar diese Halbchancen, aber da kann man niemandem einen Vorwurf machen. Dann hat man einfach die Qualität von denen gesehen. Da war gleich der Doppelschlag. Sie haben es überragend gemacht. Da muss man einfach auf dem Boden bleiben und akzeptieren, dass sie ein bisschen besser sind als wir.“



…über das kommende Spiel: „Wir haben noch immer die Chance im letzten Spiel, dass wir auf den dritten Platz kommen und da überwintern. Das Motto wird auf Heimsieg sein. Daheim sind wir sehr, sehr stark, das hat man auch im letzten Spiel gesehen. Wir haben einfach eine Heimstärke und da müssen wir einfach 90 Minuten marschieren und die drei Punkte holen. Ganz einfach.“

Jürgen Klopp (Trainer FC Liverpool):

...über das Spiel: „Es war beinahe der perfekte Abend. Das Ergebnis ist top. Vier Tore, keines bekommen, keiner hat sich weh getan, das ist perfekt. Spieler, die von Verletzungen zurückkamen, konnten Spielrhythmus sammeln, das ist auch gut. Es war aber gar nicht einfach. Wenn wir gut sind, dann gibt es einfach einen Unterschied zwischen uns und dem LASK. Es sind ja ganz unterschiedliche Klubs, Vereine und Ligen.

Damit der LASK gegen uns eine Chance hätte müssten wir ein bisschen straucheln. Dieses Straucheln haben sie definitiv im Heimspiel verursacht, heute weniger. Aber direkt als wir den Rhythmus verloren haben auch wieder. Als wir in der zweiten Halbzeit gewechselt haben, waren sie auf einmal da. Sie hätten auch ein oder zwei Tore schießen können. Das ist natürlich unnötig aber zeigt auch einfach, wie gut man sein muss, um das nicht entstehen zu lassen. In dem Moment, wo wir nicht mehr top waren, waren sie sofort da und deshalb sieht das Ergebnis jetzt so aus, wie es aussieht. Man kann aber nichts Negatives über den LASK sagen.“



…auf die Frage, ob Liverpool am letzten Spieltag Schützenhilfe für den LASK leisten wird: „Ich kann nur versprechen, dass wir alles geben werden. Ich bin jetzt acht Jahre hier und kann mich an kein Spiel erinnern, wo wir nicht alles gegeben haben. Wenn wir schon da sind, wollen wir auch gewinnen. Es ist ein ganz normales Europa League Spiel, wir fahren da hin und werden absolut alles geben, das kann ich versprechen. Was dabei herauskommt, das habe ich noch nie gewusst.“

Alfred Tatar (Sky Experte):

…darüber, wie sich der LASK präsentiert hat: „Ein schneller Rückstand ist das Risiko, das du mit so einer Spielveranlagung eingehen musst. Wenn du Punkte brauchst und nach Liverpool fährst, weißt du, du kannst dich auch hinten reinstellen und trotzdem drei oder vier Tore kassieren. Besser wir probieren etwas. Thomas Sageder hat das richtig gesehen, es waren viele vielversprechende Aktionen im Ansatz, die aber im letzten Zuspiel gescheitert sind. Und das ist dann die berühmte Qualitätsfrage. Man braucht den Kopf nicht in den Sand stecken, es ist in Ordnung gewesen. Man hat sich präsentiert als Gegner, den Liverpool sehr ernst genommen hat. Daher ist alles in Ordnung, das Resultat spricht allerdings auch ganz klar für Liverpool und nicht für den LASK.“



…über den Spieltag für die österreichischen Vereine: „Die Ausgangslage hat sich sehr verschlechtert, speziell was Sturm betrifft. Auch der LASK hätte noch ein wenig hinzu schnuppern können, so müssen sie jetzt in der sechsten Runde zu Hause Toulouse schlagen. Eigentlich war es also ein rabenschwarzer Abend.“

