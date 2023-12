Ein richtungsweisendes Spiel erwartet den LASK zum Abschluss der Gruppenphase in der UEFA Europa League-Saison 2023/24. Die Linzer benötigen am Donnerstag, den 14. Dezember 2023 (18.45 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) in der Oberösterreich Arena gegen den FC Toulouse nach bisher vier Niederlagen und einem Sieg im Bewerb einen vollen Erfolg, um auf Rang 3 vordringen und im Europacup überwintern zu können.

Heimstärke als Faustpfand

Zwei Punkte fehlen den Linzern, bei denen Ibrahim Mustapha wegen seiner Sprunggelenkverletzung fehlen wird, derzeit auf den drittplatzierten Konkurrenten Royale Union Saint-Gilloise, der im Parallelspiel gegen den FC Liverpool im Einsatz ist. Bleiben die Belgier ohne Sieg, wäre dem LASK bei einem gleichzeitigen Heimerfolg über den FC Toulouse der Umstieg in die Conference League gewiss. Dafür gilt es, eine ähnliche Topleistung abzurufen wie beim 3:0 im vergangenen Heimspiel über Saint-Gilloise.

27 Pflichtspiele haben die Athletiker im Herbst 2023 bislang absolviert. Inklusive des erfolgreichen Elfmeterschießens im Uniqa-ÖFB-Cup in Kapfenberg konnten Kapitän Robert Žulj & Co. 14 Partien für sich entscheiden, dazu gesellten sich sechs Remis und sieben Niederlagen.

Speziell die Heimbilanz verleiht dem LASK zusätzliches Selbstvertrauen für die letzte Pflichtpartie in diesem Kalenderjahr. In elf Auftritten in der Oberösterreich Arena behielten die Athletiker acht Mal die Oberhand und mussten sich lediglich dem FC Liverpool geschlagen geben. Gleich sieben Mal hielt Torhüter Tobias Lawal dabei die Null fest.

Drittes Duell mit französischem Klub

Der Gegner aus Frankreich belegt in Gruppe E derzeit mit acht Zählern den zweiten Rang und könnte theoretisch noch von Saint-Gilloise abgefangen werden. Im direkten Duell mit den Belgiern holte Toulouse zuletzt ein 0:0, davor hatte die Mannschaft von Trainer Carles Martinez den FC Liverpool mit 3:2 bezwungen. In der französischen Ligue 1 wartet man seit acht Runden auf einen vollen Erfolg und rangiert aktuell auf Platz 15.

Für den LASK ist es das dritte Aufeinandertreffen mit einem französischen Klub auf internationaler Bühne nach dem Duell im UI-Cup 1995 mit dem FC Metz (0:1) sowie dem Hinspiel gegen Toulouse. Dieses hatten die Athletiker trotz guter Möglichkeiten knapp mit 0:1 verloren. Im ersten Heimauftritt gegen einen Vertreter aus Frankreich wollen die Schwarz-Weißen nun unbedingt den ersten Sieg einfahren.

„Müssen noch einmal an unsere Grenzen gehen und unser Maximum abrufen"

LASK-Cheftrainer Thomas Sageder zum Spiel: „Wir konzentrieren uns ausschließlich auf uns und unsere Aufgabe. Wir müssen noch einmal an unsere Grenzen gehen und unser Maximum abrufen, um den nötigen Sieg einzufahren.

Wichtig wird sein, mit höchster Intensität gegen den Ball zu arbeiten und die Umschaltsituationen gut auszuspielen. Dann bin ich überzeugt, dass wir in der Lage sind, das Spiel für uns zu entscheiden.“

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at