Freiburg und Streich Außenseiter in London

Foto: AFP/SID/RONNY HARTMANN

Der Fußball-Bundesligist SC Freiburg geht in der Europa League als Außenseiter in das "Endspiel" um den Gruppensieg. Bei einem Erfolg der Breisgauer in London bei West Ham United zahlt der Sportwettenanbieter bwin das 4,10-fache des Einsatzes zurück. Ein Heimsieg der Engländer ist mit einer Quote von 1,77 dotiert.

Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen geht derweil als großer Favorit in das abschließende Gruppenspiel. Bei einem Sieg der Werkself gegen Molde FK aus Norwegen winkt das 1,36-fache des Einsatzes. Auch in der Conference League reist Eintracht Frankfurt (Siegquote 1,58) klar favorisiert zum schottischen Erstligisten FC Aberdeen.

