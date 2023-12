Wer hält nach dem Europacup-Ausscheiden von UEFA-Champions League-Starter FC Salzburg österreichs Farben im Frühjahr international hoch? Mit Vizemeister SK Sturm Graz (ab 21 Uhr bei Sporting Lissabon, Ligaportal-Liveticker) und dem Vorjahresdritten der ADMIRAL Bundesliga, dem LASK (ab 18:45 Uhr gegen FC Toulouse, Ligaportal-Liveticker) sind noch zwei Klubs im Rennen, wollen heute am finalen Spieltag der diesjährigen Europa-League-Gruppenphase ihre letzte Chance wahrnehmen auf Platz 3 und damit einen Umstieg in die K.O.-Phase der Europa Conference League. Beide brauchen allerdings Schützenhilfe!

Für LASK-Kapitän Robert Žulj und die Linzer zählt heute Abend in der Oberösterreich Arena am Froschberg nur ein Sieg, um zudem auf Schützenhilfe vom FC Liverpool angewiesen zu sein, der gegen St. Gilloise nicht verlieren darf.

LASK steigt in die Conference League um…

bei jedem Sieg, wenn St. Gilloise nicht gewinnt

Der LASK, nach fünf Spieltagen mit 3 Punkten Vierter in der Gruppe E, braucht unbedingt einen Sieg gegen den FC Toulouse (Tabellenzweiter, 8 Punkte), um zugleich darauf zu hoffen, dass Union St. Gilloise (Dritter, 5 Punkte) nicht überraschend gegen den vorzeitigen Gruppensieger FC Liverpool (12) gewinnt.

Kompliziertes Szenario droht Ilzer-Team

Komplizierter ist die Konstellation beim SK Sturm (aktuell Dritter, 4 Punkte) auswärts gegen Sporting Lissabon in der Gruppe D. Durch die Niederlage zuletzt gegen Rakow Czestochowa (Vierter, 4 Punkte) ist das direkte Duell der beiden Platz-3-Rivalen komplett ausgeglichen.

Die Grazer sind definitiv Dritter, wenn das Team von Cheftrainer Christian Ilzer am letzten Spieltag mehr Punkte holt, als der polnische Meister. Umgekehrt würde Rakow bei mehr Zählern am letzten Spieltag an den Steirern vorbeiziehen.

Knifflig wird es bei einer gleichen Punkteausbeute – in diesem Fall würde es auf die gesamte Tordifferenz beider Teams ankommen. Vor dem sechsten Spieltag liegt Sturm (-2) in dieser Statistik vor Rakow (-3). Sollte sich auch das Torverhältnis angleichen (z.B. durch eine 0:2-Niederlage vom SK Sturm sowie einer 0:1-Niederlage von Rakow), würde die höhere Anzahl an erzielten Toren den Ausschlag geben – im Falle des Beispiels für Sturm.

Für den theoretischen Fall, dass auch diese Statistik gleich wäre, würde zunächst die Anzahl an Auswärtstoren entscheiden, ehe die Anzahl an Auswärtssiegen als Grundlage gilt – letzteres würde aber nur bei einem Sturm-Sieg über Sporting ins Gewicht fallen.

Höchst komplex wird es beispielsweise bei einer 1:3-Pleite von Sturm sowie einer parallelen 2:3-Niederlage von Rakow werden: Punkte, Torverhältnis sowie erzielte (Auswärts-)Tore wären dabei gleich. Danach ist also die niedrigere Disziplinar-Wertung ausschlaggebend (derzeit 12 Punkte Sturm, 11 Punkte und damit Vorteil Rakow) sowie zuletzt der UEFA-Koeffizient, welcher als allerletzte Instanz für Sturm sprechen würde.

Sturm Graz behält den dritten Platz…

bei mehr erreichten Punkten als Fernduell-Gegner Rakow am letzten Spieltag

bei gleich vielen Punkten wie Rakow & dem weiterhin besseren Torverhältnis

bei gleich vielen Punkten & derselben Tordifferenz, wenn Sturm mehr erzielte Tore insgesamt aufweist

Die Drittplatzierten der jeweiligen Gruppe treten im Februar im K.O.-Runden-Playoff der Conference League (10./17.02.9 an und würden dort auf jeweils einen Zweiten der ECL-Gruppen treffen. Die Auslosung findet am kommenden Montag, den 18. Dezember 2023, in Nyon statt.

#UEL Matchday! Wir wollen uns heute in Lissabon den 3. Platz in der Gruppe D sichern. 👊🏻 #sturmgraz #SCPSTU pic.twitter.com/2ErT7BXjtx — SK Sturm Graz (@SKSturm) December 14, 2023

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-fotos.at und RiPu-Sportfotos