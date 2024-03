In der Gruppenphase gewann Bayer in Baku spät mit 1:0

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Trainer Xabi Alonso von Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen rotiert im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei Qarabag Agdam (18.45 Uhr/RTL+) kräftig durch. Lediglich Jonathan Tah, Robert Andrich und Alejandro Grimaldo verbleiben im Vergleich zum Derbysieg in Köln am Sonntag (2:0) in der Startelf, in Baku werden unter anderem die Nationalspieler Florian Wirtz und Jonas Hofmann sowie Mittelfeldleader Granit Xhaka zunächst geschont.

Für den Schweizer Rekordnationalspieler gibt Exequiel Palacios nach überstandener Oberschenkelverletzung sein Startelfcomeback, im Tor ersetzt Pokalkeeper Matej Kovar wie angekündigt Kapitän Lukas Hradecky. An der Seite von Tah beginnen in der Dreierkette Odilon Kossounou und Edmond Tapsoba anstelle von Josip Stanisic und Piero Hincapie, die Offensive ist mit Nathan Tella, Amine Adli, Adam Hlozek und Borja Iglesias komplett neu besetzt.

Beide Teams kennen sich schon aus der Gruppenphase. Dort hatte Bayer das Hinspiel vor heimischem Publikum deutlich mit 5:1 gewonnen. Das Rückspiel am Kaspischen Meer im November (1:0) entschied der aktuell verletzte Victor Boniface hingegen erst durch einen Handelfmeter in der Nachspielzeit.

© 2024 SID